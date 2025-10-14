Quân đội Thái Lan dò mìn tại một khu vực biên giới giáp Campuchia (Ảnh: The Nation)

Theo thông tin đăng tải trên trang RTA Trend của Lục quân Hoàng gia Thái Lan vào sáng 13/10, các xe ủi bọc thép D5 đã được huy động để phá dỡ và san phẳng toàn bộ các căn lều, nhà tạm được cho là của người Campuchia tại khu vực Ban Nong Ya Kaew, huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo. Một đoạn video ngắn đi kèm cho thấy cảnh các phương tiện quân sự tháo dỡ và nghiền nát các cấu trúc gỗ và kim loại nhỏ tại hiện trường.

Trong khi đó, Trung tướng Worayos Luangsuwan, Tư lệnh Quân khu 1, đã trực tiếp đến thị sát khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo để kiểm tra tiến độ các hoạt động quân sự đang được triển khai. Tại đây, ông đã được đơn vị Đặc nhiệm số 12 thuộc Lực lượng Burapha báo cáo chi tiết về kế hoạch hành động, tiến trình rà phá bom mìn, cũng như kết quả phối hợp giữa Lục quân Hoàng gia Thái Lan và Trung tâm Hành động bom mìn Thái Lan (TMAC).

Tướng Worayos đã chỉ đạo lực lượng công binh và hỗ trợ phải "thận trọng tuyệt đối" trong quá trình rà phá, nhấn mạnh mục tiêu chính của chiến dịch là bảo đảm an toàn trong lãnh thổ có chủ quyền của Thái Lan, trước khi bàn giao lại khu đất cho người dân địa phương sử dụng sản xuất nông nghiệp và sinh sống ổn định.

Ngoài ra, Tướng Worayos còn hội đàm với Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Đại tướng Kitrat Phanphet, nhằm kiểm tra hoạt động phối hợp giữa lực lượng cảnh sát và quân đội trong công tác bảo vệ biên giới. Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác liên ngành để duy trì trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thái Lan dỡ bỏ các công trình của Campuchia bị cáo buộc xâm phạm lãnh thổ tại khu vực Ban Nong Ya Kaew, huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo (Ảnh: The Nation)

Từ ngày 15 - 17/10, Thái Lan và Campuchia sẽ tiến hành cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực đặc biệt (RBC). Cuộc họp - bàn thảo kế hoạch rút vũ khí hạng nặng và củng cố hợp tác an ninh dọc tuyến biên giới hai nước - sẽ do phía Campuchia chủ trì tại cửa khẩu thường trực Chong Chom, huyện Kap Choeng, tỉnh Surin.

Theo báo cáo cập nhật ngày 10/10, Bộ Chỉ huy Quân khu 2 của Thái Lan ghi nhận nhiều động thái đáng chú ý từ phía Campuchia, bao gồm việc triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) tại nhiều điểm gần khu vực biên giới như Chong Arn Ma, Chong Done Ao, đền Ta Kwai và Chong Obok. Khói trắng được quan sát phía sau đồi Phu Phee, nghi là từ xe tăng đang hoạt động chờ lệnh. Ngoài ra, một xe tải 22 bánh phủ bạt đen cũng được phát hiện di chuyển về hướng biên giới, có khả năng chở theo trang thiết bị quân sự.

Hiện lực lượng hai bên vẫn duy trì thế phòng thủ và giám sát chặt chẽ mọi diễn biến, đảm bảo khả năng ứng phó nhanh trong mọi tình huống.