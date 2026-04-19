Thái Lan bật cảnh báo khi 23 người tử vong, 732 người bị lây nhiễm 1 căn bệnh, ở Việt Nam cũng đã xuất hiện

Chính phủ Thái Lan đã đưa ra cảnh báo công khai về bệnh whitmore, còn được gọi là Melioidosis hay bệnh vi khuẩn ăn thịt người, sau khi số lượng bệnh nhân gia tăng đáng lo ngại. Bộ Y tế nước này đang theo dõi sát sao tình hình và nhấn mạnh rằng các nhóm có nguy cơ cao nên tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nước, và bất cứ ai gặp phải các triệu chứng bất thường nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Bà Lalida Periswiwatana, Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng, tiết lộ vào ngày 18/4 rằng dữ liệu từ ngày 1/1 đến ngày 16/4/2026 cho thấy tổng số ca mắc bệnh trên toàn quốc là 732 và có 23 ca tử vong.

Dữ liệu từ Văn phòng Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Vùng 7 tỉnh Khon Kaen cho thấy, tại Vùng Y tế 7, tổng cộng đã có 68 ca mắc và 2 ca tử vong. Nhóm tuổi có số ca mắc cao nhất là người từ 50 tuổi trở lên.

Những số liệu này phản ánh thực tế rằng người cao tuổi và những người có bệnh nền vẫn là những nhóm cần được quan tâm đặc biệt trong giai đoạn này.

Bệnh melioidosis do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, loại vi khuẩn này được tìm thấy trong đất và nước. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua vết thương, hít phải bụi bẩn hoặc uống nước bị ô nhiễm.

Bệnh này thường gặp ở các khu vực nông nghiệp, đặc biệt là vào mùa mưa hoặc ở những vùng bị ngập lụt, làm tăng nguy cơ mắc bệnh cho những người làm việc ngoài trời.

Các triệu chứng của bệnh khác nhau tùy thuộc vào vị trí nhiễm trùng và hệ miễn dịch của từng người. Triệu chứng có thể xuất hiện từ 1 đến 21 ngày sau khi nhiễm bệnh, hoặc trong một số trường hợp, có thể mất vài tháng mới xuất hiện triệu chứng.

- Sốt cao đột ngột.

- Đau đầu.

- Đau nhức cơ bắp.

- Ho, đờm, khó thở.

- Có các ổ áp xe trên da hoặc vết thương mãn tính.

- Cảm giác tức ngực, khó thở.

Nếu nhiễm trùng xâm nhập vào máu, nó có thể gây ra nhiễm trùng huyết nặng, huyết áp thấp, sốc và tử vong.

Chính phủ xứ sở Chùa Vàng cho biết các nhóm đối tượng có nguy cơ cao bao gồm nông dân, người trồng lúa, những người thường xuyên làm việc tiếp xúc với đất và nước, cũng như bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh thận mãn tính, bệnh gan, bệnh phổi mãn tính, bệnh Thalassemia và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Những người trong nhóm này có nguy cơ phát triển các triệu chứng nghiêm trọng cao hơn so với dân số nói chung. Nếu bị nhiễm bệnh, họ nên tìm cách điều trị càng sớm càng tốt.

Người dân cần làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc tiếp xúc với đất và nước, để tự bảo vệ mình một cách thích hợp như sau:

- Hãy mang giày ủng khi làm việc ngoài đồng, trong vườn hoặc đi bộ ở những nơi ẩm ướt.

- Hãy đeo găng tay khi tiếp xúc với đất hoặc nước.

- Nếu bạn có bất kỳ vết thương nào, hãy tránh xuống nước.

- Hãy uống nước sạch.

- Nếu bị thương, hãy làm sạch vết thương ngay lập tức.

Nếu bạn bị sốt cao kéo dài hơn hai ngày, khó thở hoặc vết thương bị nhiễm trùng, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Bệnh melioidosis có thể chữa khỏi nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, do đó, người dân không nên bỏ qua bất kỳ triệu chứng bất thường nào.