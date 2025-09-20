Thái độ lạ lùng và bí ẩn nhất từ trước đến nay của Tóc Tiên - Touliver!

Từng là cặp đôi gắn với những mỹ từ như ngôn tình, cổ tích giữa đời thường... cặp vợ chồng đình đám Tóc Tiên - Hoàng Touliver liên tục trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng nghi vấn mối quan hệ hiện tại đang có vấn đề. Trên mạng xã hội, loạt chi tiết nhỏ nhặt từ việc cả hai check-in ở những nơi khác nhau, tâm trạng bất thường... đều bị netizen soi kỹ, thậm chí xâu chuỗi thành giả thuyết về tình trạng hiện tại của đôi vợ chồng hot này.

Khi tin đồn xuất hiện ngày càng nhiều, hint cũng đáng nghi hơn thì điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả chính là thái độ im lặng bất thường của cả Tóc Tiên và Touliver. Đầu tiên phải kể đến vài tháng gần đây, cả hai không còn phát "cẩu lương" hay trêu ghẹo nhau trên MXH như trước. Có vài lần, Touliver vào tương tác vài câu khen vợ xinh nhưng không nhận được hồi âm. Gần đây, anh cũng đã không còn nhắc đến Tóc Tiên trên trang cá nhân.

Touliver ngầm tiết lộ đã 10 ngày không sống trong biệt thự, anh đang ở một vùng biển để "chữa lành"

Tiếp đến, dù tin đồn rầm rộ, cả hai quyết không lên tiếng đính chính hay giải thích bất kì điều gì. Tóc Tiên check-in ở một căn hộ mới với góc view hoàn toàn khác biệt, trong khi Touliver lại đăng ảnh không gian sống như một vùng biển tĩnh lặng. Mỗi người một nơi, mỗi người một hình ảnh riêng, điều này càng làm cho câu chuyện thêm phần bí ẩn.

So với trước đây, sự thay đổi này càng rõ rệt. Nếu dõi theo hành trình của Tóc Tiên - Touliver, có thể thấy cả hai vốn kín tiếng nhưng chưa bao giờ chọn im lặng quá lâu trước những lùm xùm đời tư. Như mới đây, khi Tóc Tiên bị soi nghi vấn mang thai hay vướng tranh cãi tại chương trình Gia đình Haha, nữ ca sĩ ngay lập tức lên tiếng phản pháo. Thế nhưng với những thông tin liên quan đến mối quan hệ với Touliver - vốn gây hoang mang không kém cả hai tuyệt nhiên không một lời đính chính, càng khiến netizen "đứng ngồi không yên".

Khi vướng nghi vấn mang thai, Tóc Tiên đính chính trong broadcast sau đó còn đăng ảnh flex vóc dáng để làm rõ, thái độ này khác hẳn với việc cô đối mặt với tin đồn liên quan đến chồng



Một bộ phận khán giả cho rằng chính thái độ im lặng này lại càng dấy lên nghi ngờ rằng hôn nhân của Tóc Tiên - Touliver đang gặp trục trặc. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự thông cảm, có thể đây chỉ là lựa chọn hạn chế chia sẻ đời tư, giữ sự bình yên cho bản thân và gia đình. Dù sao đi nữa, việc một nghệ sĩ chọn công khai hay im lặng trước tin đồn cũng là quyền riêng tư mà khán giả nên tôn trọng.

Thời gian này, Tóc Tiên thường xuyên xuất hiện cùng hội bạn thay vì "dính như sam" với chồng

Tóc Tiên - Touliver bén duyên từ công việc, dần dần gắn bó và trải qua nhiều năm yêu nhau trong sự kín đáo tuyệt đối. Phải đến năm 2020, hôn lễ giản dị nhưng đầy ấm áp ở Đà Lạt mới chính thức đánh dấu chặng đường hôn nhân của cả hai.

Sau khi về chung một nhà, họ vẫn giữ lối sống thoải mái, tôn trọng công việc của nhau, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau trong vài sự kiện hoặc được bắt gặp trong đời thường. Cũng chính sự kín đáo và nhjej nhàng này mà mối tình Tóc Tiên – Touliver từng được coi là một trong những tình yêu đáng ngưỡng mộ của Vbiz, không ồn ào thị phi, không dùng đời tư để gây chú ý, thay vào đó tập trung cho sự nghiệp nghệ thuật.