Nhà sản xuất xe máy Đài Loan Kymco vừa chính thức giới thiệu mẫu xe 50cc mới mang tên KR50 tại thị trường Trung Quốc. Đây là dòng xe tay ga cỡ nhỏ, hướng tới nhóm khách hàng đô thị, đặc biệt là người trẻ và người mới bắt đầu sử dụng xe máy. Đáng chú ý, Kymco KR50 được niêm yết với giá 6.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 26,2 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với các mẫu xe tay ga phổ biến như Honda Vision và tiệm cận giá bán của các dòng xe số bình dân.

Ở phân khúc giá rẻ, Kymco KR50 gây chú ý nhờ thiết kế mang phong cách retro đang thịnh hành. Tổng thể xe sử dụng các đường nét bo tròn mềm mại, kết hợp cụm đèn có tạo hình hiện đại, tạo cảm giác thân thiện và dễ tiếp cận. Phần sàn để chân phẳng là điểm cộng lớn về tính thực dụng, không chỉ mang lại tư thế ngồi thoải mái mà còn đủ không gian để đặt các vật dụng cồng kềnh, thậm chí có thể để vừa một vali cỡ 20 inch.

Kích thước tổng thể của Kymco KR50 khá nhỏ gọn, với chiều dài 1.795 mm, chiều dài cơ sở 1.224 mm và khoảng sáng gầm 100 mm. Chiều cao yên ở mức 760 mm, phù hợp với thể trạng của phần lớn người dùng châu Á. Trọng lượng không tải chỉ 96 kg giúp chiếc xe dễ điều khiển, ngay cả với người dùng nữ hoặc người mới làm quen xe tay ga. Kymco cung cấp cho KR50 bốn tùy chọn màu sắc gồm vàng, đen, xanh lá và trắng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, đề cao yếu tố cá tính.

Về trang bị an toàn, Kymco KR50 sử dụng phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau – cấu hình phổ biến trong phân khúc xe 50cc. Bộ lốp trước kích thước 12 inch và lốp sau 10 inch giúp xe giữ được độ ổn định khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Mẫu xe này không được trang bị các công nghệ hỗ trợ điện tử như ABS hay kiểm soát lực kéo, song đây là điều dễ hiểu đối với một mẫu xe dung tích nhỏ, giá rẻ.

Kymco KR50 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 50cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 3,3 mã lực và mô-men xoắn 3,3 Nm. Tốc độ tối đa đạt khoảng 50 km/h, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong nội đô, đặc biệt tại những khu vực có mật độ giao thông cao hoặc quy định hạn chế tốc độ. Dù không thể so sánh về sức mạnh với các mẫu xe 110cc như Honda Wave Alpha hay Vision, nhưng KR50 hướng tới sự tiết kiệm và dễ sử dụng hơn là khả năng vận hành mạnh mẽ.

Một điểm đáng chú ý khác là dung tích bình xăng lên tới 6 lít, nhỉnh hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc. Theo công bố của nhà sản xuất, với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, KR50 có thể đạt quãng đường di chuyển khoảng 300 km sau mỗi lần đổ đầy, giúp người dùng giảm tần suất tiếp nhiên liệu trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Dù nằm ở phân khúc giá rẻ, Kymco KR50 vẫn được trang bị những tiện ích cơ bản như hệ thống đèn LED toàn phần, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, cổng sạc USB, móc treo đồ gập gọn và các hộc chứa đồ nhỏ. Xe sử dụng chìa khóa cơ truyền thống, phù hợp với định vị là mẫu xe phổ thông, ưu tiên chi phí thấp và độ bền.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế hoài cổ cùng trang bị vừa đủ cho nhu cầu di chuyển đô thị, Kymco KR50 được xem là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga 50cc tại Trung Quốc, nơi nhu cầu về phương tiện cá nhân nhỏ gọn và tiết kiệm đang ngày càng gia tăng.



