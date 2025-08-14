Thạc sĩ ĐH Thanh Hoa chuyển nghề đi xăm lông mày, bị mọi người cười chê, cô nói 1 CÂU duy nhất khiến ai cũng nể!

Gần đây, một người có bằng Thạc sĩ của Đại học Thanh Hoa làm nghề xăm lông mày đã trở nên nổi tiếng.

Cô ấy tên là Wuhuayou (tên thường gọi) và là nghiên cứu sinh Thạc sĩ tại Học viện Mỹ thuật, Đại học Thanh Hoa. Sau khi tốt nghiệp, cô được nhận vào đội ngũ giảng viên ở Thâm Quyến, nhưng sau đó lại nghỉ việc để vào làm cho một công ty internet lớn. Vì cảm thấy thiếu tự do và không thoải mái, cô lại nghỉ việc và rẽ hướng làm thợ phun xăm lông mày.

Biết câu chuyện, nhiều người ngợi khen cô dũng cảm, không sợ định kiến xã hội nhưng cũng không ít người cho rằng, Wuhuayou ngốc nghếch, phí hoài bằng cấp đã nỗ lực nhiều năm, cũng như công sức nuôi dưỡng của cha mẹ.

Tuy nhiên có nhiều người lại bày tỏ: "Cô gái này không hề tầm thường. Nhiều người không hiểu được chiến lược kiếm tiền của cô ấy".

Thợ phun xăm lông mày nếu tay nghề cao có thu nhập rất tốt. Ngược lại, những người thợ không có gu thẩm mỹ tốt sẽ gây ra... thảm họa cho khách hàng và tiệm xăm lông mày chắc chắn sẽ phá sản chỉ trong vòng một tháng.

Cô gái tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa này mới mở tiệm vào tháng 3 năm nay. Khi được phỏng vấn vào tháng 6, cô đã kiếm được 30.000 đến 40.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 109 - 146 triệu đồng). Điều này thực sự không thể tách rời khỏi gu thẩm mỹ của cô ấy.

Cô bắt đầu vẽ từ khi còn nhỏ và sau đó được nhận vào Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa. Trong ngành xăm lông mày, thẩm mỹ của cô là thợ có uy tín.

Những người khác thường sử dụng mẫu để xăm lông mày, nhưng cô ấy cũng thiết kế lông mày dựa trên cấu trúc xương và đôi mắt của mình. Những người khác chỉ theo đuổi việc tỉa lông mày gọn gàng, nhưng cô ấy còn cố gắng thể hiện cảm xúc qua lông mày.

Cô thậm chí còn muốn truyền tải tinh thần của chủ nhân thông qua lông mày, biến lông mày thành biểu hiện của tính cách một người.

Bằng cấp từ Đại học Thanh Hoa không chỉ mang lại vinh quang mà còn là sự cải thiện toàn diện về nhận thức cá nhân và thẩm mỹ.

Càng ngày càng có nhiều người tìm đến Wuhuayou để đặt lịch xăm lông mày. Tài khoản WeChat của cô nhanh chóng tràn ngập yêu cầu xăm thêm, và nghe nói khách hàng của cô đã xếp hàng chờ ba tháng sau đó.

Chia sẻ về bí quyết thành công, Wuhuayou bật mí: "Đừng lúc nào cũng đi theo một con đường. Việc thay đổi hướng đi, vượt qua giới hạn và ngành nghề có thể mang lại cho bạn những lợi thế to lớn. Hãy tập trung vào lĩnh vực ngách để giảm cạnh tranh, mở ra thị trường mới".

Wuhuayou còn có một chị gái nữa là Li Lu, cũng học tại Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa. Sau khi tốt nghiệp, chị gái của cô đã chọn một con đường hẹp hơn - nghề thợ xăm hình.

Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng Li Lu đi sai con đường phát triển sự nghiệp. Suy cho cùng, trong mắt người ngoài, ngành công nghiệp xăm hình là một mớ hỗn độn, và mọi người luôn có ấn tượng không tốt về nó. Nhưng Li Lu đã làm xuất sắc công việc, thậm chí được một tạp chí hàng đầu vinh danh, trở thành một trong những thợ xăm hình hàng đầu châu Á.

Hiện Li Lu tính phí xăm hình theo giờ, và một giờ tương đương với mức lương tháng của một người bình thường. Các cuộc hẹn sẽ được lên lịch trong vài tháng tới, thậm chí là cả năm. Cô còn trở thành người đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng bán thiết bị xăm hình. Trên các nền tảng MXH, cô được hàng triệu người đăng ký theo dõi.

Vì vậy, đừng nói rằng việc học là vô ích, và đừng nói rằng bằng cấp học vấn là vô ích. Hai chị em Wuhuayou tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa nên có xuất phát điểm của họ hoàn toàn khác so với những người thợ thông thường.

Nền tảng chuyên môn cho phép họ nhanh chóng thiết lập được lợi thế cạnh tranh của riêng mình.

Những học sinh giỏi thực sự không chỉ giỏi trong lớp mà còn có thể giỏi nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Giá trị của tấm bằng...

Một trường đại học tốt là sự cải thiện toàn diện cho trẻ em. Đừng ngừng thúc giục con bạn học hành chăm chỉ chỉ vì một số người nói rằng bằng cấp học vấn là vô dụng.

Mỗi bậc cha mẹ cần phải khuyến khích con mình học hành chăm chỉ, đến thành phố lớn và theo học tại một trường đại học tốt. Một trường đại học tốt có thể nâng cao tư duy, kiến thức và quan điểm của trẻ. Bất kể đứa trẻ làm gì trong tương lai, trẻ sẽ luôn đi trước người khác một bước.

Sinh viên Đại học Bắc Kinh có thể giao đồ ăn, nhưng không chỉ giới hạn trong việc giao đồ ăn. Sinh viên Thanh Hoa có thể xăm lông mày, nhưng không giới hạn ở đó.

Họ có thể tự chọn nghề nghiệp cho mình và dành một phần ba cuộc đời một cách hạnh phúc và ý nghĩa.

Phẩm giá thực sự không phải là mức lương cao ổn định, mà là lòng dũng cảm giữ vững tự do và xây dựng cuộc sống theo cách riêng của mình.