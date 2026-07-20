Thả nhẹ ảnh ngồi chơi game, hot girl xinh đẹp gây bão mạng, hóa ra là cái tên cực kỳ nổi tiếng

Các fan của Stellar Blade có lẽ cũng không còn quá xa lạ với cô nàng hot girl này.

Chỉ với một vài bức ảnh tưởng chừng rất đời thường, Shin Jae-eun - cô nàng hot girl Hàn Quốc nổi tiếng và cũng là hình mẫu cơ thể của nữ chính trong tựa game Stellar Blade lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng game thủ.

Loạt hình ghi lại khoảnh khắc cô ngồi chơi game tại nhà nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong cách cuốn hút quen thuộc.

Không diện cosplay cầu kỳ hay xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang chuyên nghiệp, nàng hot girl chỉ lựa chọn trang phục giản dị với áo hai dây và quần jeans, ngồi trước dàn PC gaming.

Dù vậy, thần thái tự nhiên cùng vóc dáng cân đối vẫn giúp cô dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhiều người hâm mộ cho rằng chính sự gần gũi này lại khiến bộ ảnh nhận được nhiều thiện cảm hơn so với các concept được đầu tư công phu.

Bên cạnh loạt ảnh, Shin Jae-eun còn đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc đeo tai nghe và chuẩn bị bước vào một phiên chơi game. Cách quay theo góc nhìn thứ nhất tạo cảm giác như cô đang trực tiếp tương tác với người xem, giúp đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Đối với cộng đồng game thủ, cái tên Shin Jae-eun vốn không còn xa lạ. Cô là người mẫu được studio Shift Up lựa chọn làm hình mẫu cơ thể cho Eve - nữ chính của Stellar Blade, bom tấn hành động từng tạo nên cơn sốt trên PlayStation 5 trước khi cập bến PC. Dù gương mặt nhân vật được xây dựng từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, phần hình thể của Eve được lấy cảm hứng trực tiếp từ Shin Jae-eun thông qua công nghệ quét 3D.

Nhờ đó, tên tuổi của người đẹp Hàn Quốc ngày càng phủ sóng trong cộng đồng game quốc tế. Mỗi bài đăng trên Instagram hay các nền tảng mạng xã hội của cô đều thu hút lượng tương tác rất lớn, đặc biệt là từ người hâm mộ Stellar Blade. Không ít game thủ còn nhận xét rằng ngoài đời, Shin Jae-eun sở hữu thần thái và vóc dáng không khác nhiều so với Eve trong game.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô gây chú ý bằng những hình ảnh đời thường. Trước đó, Shin Jae-eun từng nhiều lần khiến cộng đồng mạng dậy sóng với các bộ ảnh thời trang, những video nhảy ngắn hay loạt ảnh check-in trong quán cà phê, phòng tập và ngay tại góc chơi game trong nhà. Điểm chung của các bài đăng này là luôn nhận được lượng bình luận và chia sẻ rất lớn chỉ sau vài giờ xuất hiện.

Sự nổi tiếng của Shin Jae-eun cũng góp phần giúp Stellar Blade duy trì sức hút ngay cả sau khi trò chơi phát hành. Mỗi khi cô đăng tải nội dung liên quan đến game hoặc chia sẻ những khoảnh khắc giải trí thường ngày, cộng đồng lại có dịp bàn luận sôi nổi. Có thể nói, chỉ với vài bức ảnh ngồi chơi game tưởng như rất bình thường, người đẹp Hàn Quốc vẫn đủ sức tạo nên một cơn bão trên mạng xã hội, chứng minh sức hút của một trong những gương mặt được game thủ quan tâm nhất hiện nay.