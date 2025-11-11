Ngày 1/11, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hàng loạt video ghi lại cảnh một nhóm người đeo khẩu trang thả hàng trăm con mèo gần hồ chứa Yingzui ở thành phố Thanh Nguyên, tỉnh Quảng Đông. Theo báo Red Star News, đây là hoạt động “phóng sinh” - một nghi lễ thường áp dụng với cá, rùa hay chim. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hình thức này ngày càng bị chỉ trích vì gây hại đến môi trường và động vật.

Trong video, xe tải lớn chở đầy lồng mèo đã dừng bên hồ và thả chúng ra ngoài. Chi phí cho toàn bộ số mèo, bao gồm cả vận chuyển, được cho là khoảng 30.997 nhân dân tệ (114 triệu đồng). Khi cửa lồng mở, nhiều con mèo hoảng sợ tột độ, một số trèo lên cây, số khác chạy thẳng xuống nước.

Những người chèo ván gần đó đã cố gắng cứu những con mèo kiệt sức không thể bơi vào bờ. “Chúng tôi đang chèo ván thì bất ngờ thấy mèo ở khắp nơi. Họ mở lồng và quay phim lại, còn mèo thì chạy toán loạn. Nhiều con sợ hãi nhảy xuống nước. Chúng tôi chỉ kịp cứu được ba con”, một nhân chứng nói.

Ngày 2/11, các tình nguyện viên bảo vệ động vật có mặt tại hiện trường để giải cứu. Tuy nhiên, họ phát hiện nhiều con mèo đang run rẩy, bị bệnh hoặc đã chết.

Theo thông báo của Công an địa phương, 10 người có liên quan đến sự việc. Cơ quan chức năng xác nhận nhóm này đã mua khoảng 400 con mèo với tổng trọng lượng 1,5 tấn để “phóng sinh” tại hồ Yingzui, đồng thời để lại nhiều thức ăn cho mèo ở khu vực này.

“Những người này bị thu hút bởi khung cảnh thiên nhiên và với mục đích cầu phúc, họ đã nhiều lần thực hiện các hoạt động phóng sinh tương tự. Hiện không có bằng chứng cho thấy có hành vi phạm pháp” phía cơ quan công an cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên hồ chứa Yingzui xảy ra vụ việc tương tự. Tháng 8/2023, hàng chục con mèo chết và bị bệnh cũng được phát hiện ở cùng khu vực, sau một đợt “phóng sinh” quy mô lớn khác.

Sự việc lần này khiến dư luận Trung Quốc bức xúc. Trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi về nguồn gốc của hàng trăm con mèo: “Lấy đâu ra nhiều mèo thế? Có phải bị bắt trộm không?”. Một người khác phẫn nộ viết: “Thả mèo xuống hồ rồi gọi đó là nghi lễ cầu phúc? Đây là hành vi ngược đãi động vật, không phải phóng sinh!”.

Một bình luận được chia sẻ rộng rãi nói: “Đây không phải là cứu sinh mà là tàn sát trá hình”.

Nguồn: SCMP