TH true YOGURT Creamy – Món tráng miệng không thể thiếu cho bữa ngon trọn vẹn

Thưởng thức món tráng miệng dần trở thành một "nghi thức" không thể thiếu trong những bữa ăn hiện đại, từ bàn tiệc linh đình cho đến bữa cơm thường nhật. Không chỉ bổ sung thêm dưỡng chất, món tráng miệng còn giúp cân bằng vị giác sau món chính đậm vị, tạo cảm giác hoàn thiện, trọn vẹn cho bữa ăn. Những món có hương vị ngọt ngào hoặc thanh mát còn kích thích cơ thể giải phóng endorphin – "hormone hạnh phúc" khiến tâm trạng thư giãn, thoải mái hơn.

Đặc biệt, thưởng thức tráng miệng còn là lúc người ta chậm lại để gắn kết. Khi ấy không ai còn bị phân tán bởi việc gắp món hay mời nhau nữa, thay vào đó mọi người có thể vừa ung dung tận hưởng vừa trò chuyện, chia sẻ để thêm gắn kết.

Chính vì thế, người ta ngày càng chú trọng vào việc lựa chọn món tráng miệng thơm ngon như chọn một "cái kết đẹp" cho bữa ăn. Và giữa vô vàn món ngon, Sữa Chua Kem Ngậy Tự Nhiên TH true YOGURT Creamy xuất hiện như một điểm nhấn mới lạ giúp "chốt hạ" bữa ăn một cách ấn tượng.

Sữa Chua Kem Ngậy Tự Nhiên TH true YOGURT Creamy chính là bước tiến mới nối dài từ nền tảng sữa tươi sạch hoàn toàn tự nhiên làm nên tên tuổi Tập đoàn TH. Sản phẩm không chỉ góp phần làm đa dạng thêm danh mục sản phẩm của TH mà còn minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của Tập đoàn trong việc nâng tầm trải nghiệm sữa chua cao cấp tại Việt Nam.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty Cổ phần Sữa TH

Địa chỉ: Xóm Bình Nghĩa, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An.