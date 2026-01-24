Theo thông báo của công ty, một thỏa thuận đã được ký kết với Bộ Chỉ huy Hợp đồng Quân đội Hoa Kỳ thuộc Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) về việc cung cấp xe bọc thép MSFV cho Kyiv theo chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS).

Thỏa thuận kéo dài 3 năm, trị giá 163,4 triệu đô la, quy định việc giao 65 xe bọc thép COMMANDO Select thế hệ mới và bao gồm hợp đồng cung cấp phụ tùng thay thế trong một năm.

Xe bọc thép AFV - Xe Lực lượng Tấn công Cơ động (MSFV), được chế tạo dựa trên khung gầm thiết giáp M1117 ASV Guardian đã được thử nghiệm trong chiến đấu.

Phương tiện này nặng 18,1 tấn và có kíp lái 3 người, được thiết kế để chở 7 binh sĩ. Trên nóc khoang chiến đấu có thể gắn hệ thống vũ khí điều khiển từ xa (RCWS) hoặc tháp pháo với súng máy 7,62 mm, hoặc 12,7 mm, hoặc súng phóng lựu tự động 40 mm. Lớp giáp cung cấp khả năng bảo vệ kíp lái khỏi hỏa lực súng bộ binh và vụ nổ mìn.

Trong vài thập kỷ qua, Textron Systems đã lắp ráp và giao hơn 10.000 xe bọc thép cho khách hàng.

Theo báo cáo của TSAMTO, vào tháng 9 năm 2025, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thông báo ký kết thỏa thuận với Textron Systems Corp. về việc cung cấp thêm tối đa 65 xe bọc thép MSFV. Đơn đặt hàng này có giá trị 163,4 triệu đô la.

Việc mua sắm được thực hiện sau khi có thông báo mời thầu cung cấp 65 chiếc MSFV vào tháng 8 năm 2025. Các nhà thầu quan tâm được yêu cầu phản hồi đề xuất trước ngày 4 tháng 9 năm 2025. Cuối cùng, chỉ có Textron Systems Corp. nộp hồ sơ dự thầu.

Dây chuyền sản xuất xe bọc thép MSFV đã ngừng hoạt động từ năm 2019, nhưng dự kiến ​​sẽ hoạt động trở lại để phục vụ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Xe bọc thép chở quân M1117 đã được cung cấp cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự lần thứ 71 từ ngày 25 tháng 9 năm 2024. Gói viện trợ này bao gồm việc chuyển giao 150 thiết giáp. Những chiếc M1117 đầu tiên được phát hiện ở Ukraine vào tháng 3 năm 2024, phục vụ trong Tiểu đoàn xung kích độc lập số 425 "Skala".