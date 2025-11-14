"Tết tóc" bằng dây rốn trong bụng mẹ và cuộc giải cứu hai bé song thai ở tuần 30

Hành trình mang thai của chị N.T.Y.N. (26 tuổi, Phú Thọ) trở thành một ca đặc biệt trong sản khoa: song thai chung một bánh rau và một buồng ối - tình huống hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng số ca song thai.

Ở dạng thai kỳ này, hai thai nhi cùng chia sẻ buồng ối, dây rốn có thể xoắn, siết vào nhau bất cứ lúc nào, gây thiếu máu, suy thai cấp, thậm chí đe dọa tính mạng cả hai bé trong tích tắc. Vì vậy, các ca song thai chung ối thường được chỉ định lấy thai sớm ở tuần 32-34 để hạn chế nguy cơ.

Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, sản phụ N. được theo dõi sát sao. Các bác sĩ phát hiện dây rốn hai thai bắt đầu xoắn nên chị được chuyển vào Khoa Sản bệnh A4 để giám sát liên tục. Tuy nhiên, khi thai mới 30 tuần, sản phụ bất ngờ vỡ ối sớm, tình huống trở nên nguy cấp.

Dưới sự chỉ huy của ThS.BSCKII Nguyễn Biên Thùy - Trưởng khoa Khám Phụ tự nguyện, kíp trực đã quyết định mổ cấp cứu khẩn để bảo vệ tính mạng hai thai nhi. Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương, hai bé gái chào đời an toàn, nặng 1.100g và 1.150g.

Hình ảnh dây rốn hai bé xoắn chặt vào nhau như "tác phẩm tết tóc" trong bụng mẹ khiến cả ekip thở phào nhẹ nhõm, bởi chỉ chậm vài phút, hậu quả có thể không thể cứu vãn.

Sau sinh, hai bé được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sơ sinh suốt hơn 2,5 tháng. Khi xuất viện, bé lớn đạt 2kg, bé nhỏ 2,2kg, cả hai đều khỏe mạnh, bú tốt và phát triển ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo: Với thai kỳ nguy cơ cao như song thai chung ối, bánh rau, sản phụ cần được theo dõi và quản lý tại cơ sở sản khoa đầu ngành. Việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời là yếu tố quyết định để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.