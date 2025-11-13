Cô dâu đăng mã QR, "truy thu" tiền mừng cưới: Một số người đã lặng lẽ chuyển khoản

Thời gian này, trên các diễn đàn mạng đang xôn xao bình luận về hành động đăng bài đòi tiền mừng cưới của một cô dâu trẻ.

Theo đó, cô dâu sau khi tổ chức đám cưới 4 tháng đã công khai đăng tải bài viết lên trang cá nhân, công khai mã QR số tài khoản để… đòi tiền mừng cưới. Cô gái này cho biết có những người mà trước đây cô từng gửi tiền mừng, nay không thấy mừng lại nên rất sốc và muốn “nhắc nhẹ”.

“Hôm nay em mở sổ ra xem để đi đám, mà nhìn danh sách những người em từng mừng cưới cho mà nay chưa thấy ai đi lại, em thật sự hơi sốc nên mới lên bài nhắc nhẹ mọi người ạ. Mong mọi người thấy bài viết thì tương tác lại giúp em nha. Việc tế nhị nên em không đăng thẳng số tiền, chứ thật ra cũng không ít đâu ạ. Em cũng ngại hỏi vì sợ mọi người bận rồi quên luôn, hay là... cố tình quên thì em cũng không biết nữa.

Mọi người ơi, ai từng mừng cưới vợ chồng em thì nhớ tương tác hoặc nhắn tin cho em để em tiện kiểm tra sổ nha. Chứ không có phản hồi thì em cũng không dám đòi trực tiếp, hệ thống đâu có tự nhắc đâu ạ”, cô gái viết.

Bài đăng gây tranh cãi. (Ảnh chụp màn hình)

Như mọi sự việc, hành động của cô dâu cũng khiến cư dân mạng chia thành nhiều phe. Nhiều ý kiến cho rằng dù cô dâu có thể cho rằng mình chỉ muốn “nhắc nhẹ”, song cách thể hiện lại khiến nhiều người cảm thấy thiếu tinh tế. Mừng cưới không phải là khoản đầu tư cần hoàn vốn, càng không nên trở thành thước đo tình cảm giữa con người với nhau. Việc chia sẻ cảm xúc cá nhân lên mạng xã hội thời nay là bình thường, nhưng ranh giới giữa bộc bạch và phô bày, giữa hài hước và khiếm nhã rất mong manh. Có lẽ, thay vì đòi lại những phong bì chưa thấy phản hồi, cô dâu nên giữ niềm vui cưới như kỷ niệm đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, lại có những ý kiến cho rằng hành động của cô dâu lên mạng nhắc nhẹ chuyện tiền mừng cũng có thể hiểu là một cách thẳng thắn, dám nói điều nhiều người ngại nói. Việc cô dâu công khai minh bạch, muốn đối xử sòng phẳng cũng là quyền của cô. Có thể cách thể hiện hơi vụng về, nhưng ít nhất cô dâu đã dám nói ra nỗi bức xúc thật lòng. Ở góc độ nào đó, đó là lời nhắc để mọi người cư xử công bằng, đừng chỉ nhận mà quên đi việc đáp lại tình cảm người khác.

Nhân vật chính lên tiếng

Bài đăng gây tranh cãi phía trên được tài khoản facebook có tên L.T.T.H chia sẻ. Trả lời phỏng vấn trên VietNamNet, L.T.T.H. cho biết đám cưới của cô được tổ chức từ tháng 7/2025 nhưng mới đây, vì lý do riêng cô mới đăng bài đòi tiền mừng cưới lên trang cá nhân.

T.H nói: “Ở quê tôi, chuyện này rất bình thường". Cô chỉ định đăng bài "nhắc nhở" để mọi người ở quê biết và không ngờ bài lại được viral trên mạng xã hội như những ngày qua.

T.H. thông tin thêm rằng cô có thói quen ghi chép lại những khoản tiền mừng cưới bản thân từng mừng người thân, bạn bè. Sau đám cưới, vợ chồng cô bóc phong bì và cẩn thận ghi lại số tiền mừng của từng người để sau này có dịp thì trả lại. Tuy nhiên, số phong bì cưới quá nhiều nên cô chưa nhớ ra những vị khách không tham dự cũng không gửi tiền mừng cưới.

Thời gian gần đây, cô mở sổ ra xem thì thấy nhiều người không đến dự, cũng không gửi tiền mừng cưới mình. Trong khi trước đó, cô đều mừng họ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Cô cho biết thêm, sau bài đăng đòi tiền mừng cưới, một số người đã lặng lẽ chuyển khoản cho cô mà không nhắn tin thông báo hay giải thích gì thêm.