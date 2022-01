Tại sao mọi người đều hào hứng với việc về nhà ăn Tết đến thế?



Bởi trong lòng ai cũng muốn: Đoàn viên.

Bố mẹ chúng ta già đi quá nhanh, họ không thể chỉ mãi đứng đó, chịu đựng những lần chia ly và chờ đợi. Đời người có rất nhiều thứ cần phải chờ đợi, chờ tiếng chuông báo thức buổi sáng, chờ xe bus đi làm, chờ đồ ăn ship buổi trưa... Và cũng có những thứ không thể chờ đợi được, pháo hoa sớm nở chóng tàn, khoảnh khắc cầu vồng trong chốc lát, tốc độ già đi của bố mẹ...

Bạn ở một mình nơi đất khách quê người, cuộc sống trùng trùng khó khăn, bố mẹ gọi điện và bạn vẫn nói: "Con ổn lắm". Nhưng bố mẹ mà, bạn càng báo tin vui, không chịu báo tin xấu thì lòng họ càng bất an. Họ sẽ chỉ thực sự cảm thấy an tâm một khi bạn về tới nhà và để họ thấy tận mắt thấy bạn vẫn bình an. Họ không cần bạn mang tiền về , chỉ cần bạn mang chính mình về mà thôi. Theo thời gian, bố mẹ càng ngày càng không thể hiểu được bạn nhưng sự quan tâm họ dành cho bạn chưa bao giờ nguôi ngoai hay giảm bớt.

Hãy nhớ rằng, trong mối quan hệ gia đình, điều bạn không cần phải làm nhất chính là cố tỏ ra "hiểu chuyện". Nếu cuộc sống của bạn rất tốt, bạn về quê ăn Tết cùng bố mẹ, bố mẹ sẽ cảm thấy rất vui và tự hào về bạn; nếu cuộc sống của bạn không quá ổn, bạn vẫn có thể chia sẻ với bố mẹ về những thua thiệt bạn đã phải trải qua. Bố mẹ sẽ cảm thấy đau lòng nhưng cũng sẽ thương bạn và gần gũi bạn hơn.

Chỉ có về nhà, mới có thể khiến bố mẹ an lòng.

Vượt hàng trăm hàng ngàn km về quê ăn Tết có thể sẽ khiến bạn mệt mỏi, kiệt sức trong phút chốc nhưng bù lại, bố mẹ ở quê sẽ cảm thấy mong ngóng, háo hức hơn bao giờ hết.

Chỉ có về nhà, bạn mới thấy mọi vất vả, cố gắng của mình vì 2 chữ "sum họp" đều là xứng đáng.

Dù đi đâu, đi bao xa, đi bao lâu, đến cuối cùng, nhà vẫn là nơi bạn muốn quay trở về nhất. Một tấm vé xe, vé tàu hay vé máy bay chỉ là tờ giấy vô tri nhưng nó như có ma lực, dễ dàng lấp đầy suy nghĩ và hành trang cả năm của bạn, khiến bạn sẵn sàng dốc hết sức lực để đặt chân lên con đường về nhà.

Đó là con đường mang theo bao tâm tư, bao kỳ vọng của gia đình. Đó có thể là con đường bình thường nhất trong mắt mọi người nhưng lại vô cùng ý nghĩa đối với bạn. Trên đời có muôn vàn cảnh đẹp, nhưng cảnh đẹp nhất chính là đường về nhà. Bạn có thể đi xa và kiếm được nhiều tiền mang về cho bố mẹ, nhưng điều đó chưa chắc đã làm bố mẹ thấy vui. Họ chỉ thực sự hạnh phúc vì bạn về đón Tết cùng họ, đồng hành cùng họ trong những năm tháng "hoàng hôn" cuộc đời.

Tình cảm gia đình suy cho cùng là một vòng quay mà trong đó bố mẹ đã nuôi nấng bạn trưởng thành và giờ đây, bạn sẽ già đi cùng bố mẹ. Đừng chỉ nghĩ rằng chúng ta phải thành đạt, phải giàu có thì bố mẹ mới được hưởng phúc bởi tốc độ thành công của bạn không thể nào đuổi kịp tốc độ già đi của bố mẹ được đâu.

Đừng mải mang tiền về cho bố mẹ, hãy mang "mình" về cho bố mẹ. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới biết cách trân trọng, hãy dành khoảng thời gian quý giá nhất cho những người yêu thương mình nhất.

Trong cuốn Dear Andreas, tác giả Lung Ying-tai từng viết: "Bố mẹ là những người luôn nhìn bóng lưng của bạn mà vui vẻ và bi thương, muốn ôm lấy nhưng lại không dám nói ra".

Có ông bố bà mẹ nào mà không nhớ mong con, không muốn con trở về để gia đình đoàn tụ? Chỉ là họ nhận thức sâu sắc được một điều rằng họ sợ mình sẽ trở thành gông cùm xiềng xích của con mình, bởi vậy nên họ chỉ có thể đè nén suy nghĩ trong lòng và nói những đứa con rằng: "Bố mẹ đều khỏe mạnh, con không cần lo lắng".

Về nhà đi thôi, Tết đến rồi...

https://kenh14.vn/tet-nay-dung-mang-tien-ve-cho-me-mang-minh-ve-cho-me-du-roi-20220129173502311.chn