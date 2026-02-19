Tết nhất Chi Pu đeo vàng nặng người, fan vội hỏi trên cổ đang là mấy chục cây?

Tối mùng 2 Tết, khi mạng xã hội vẫn tràn ngập không khí du xuân và những lời chúc đầu năm, trang cá nhân của Chi Pu tiếp tục là điểm đến quen thuộc của các fan. Ở bộ ảnh mới nhất, Chi Pu lựa chọn thiết kế áo dài gấm màu hồng fuchsia nổi bật, ôm sát giúp tôn lên vòng eo thon gọn và vóc dáng mảnh mai. Gam màu rực rỡ không chỉ hợp không khí đầu xuân mà còn tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt giữa phố phường Hà Nội. Nữ ca sĩ phối cùng kính râm oval và túi Hermès Bolide mini làm từ da cá sấu Matte Alligator màu xanh pastel, tạo nên tổng thể sang chảnh, đậm chất "phú bà".

Bộ ảnh áo dài chiều mùng 2 của Chi Pu (Ảnh IGNV).

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất lại không phải chiếc túi xa xỉ, mà là bộ trang sức màu vàng nổi bật mà Chi Pu đang mang. Vòng cổ bản lớn cùng khuyên tai tông gold khiến tổng thể thêm phần quyền lực, khiến không ít người "giật mình" vì nghĩ là vàng thật. Có fan thậm chí để lại bình luận hỏi thẳng nữ ca sĩ đang giữ "mấy chục cây vàng" trên người.

Chi Pu đeo vàng "đỏ người" liền khiến fan thắc mắc (Ảnh IGNV).

Thực tế, đây là 2 món phụ kiện thời trang thuộc dòng Marina Chain của Gucci. Thiết kế mang tinh thần nhận diện quen thuộc của thương hiệu với phần kim loại phủ tông vàng, khắc logo Gucci script và khóa cài chắc chắn, được chế tác tại Ý. Dòng Marina Chain được xem là một trong những signature jewellery của hãng, mang phong cách cổ điển pha hiện đại, dễ tạo điểm nhấn cho các outfit tối giản. Giá bán của vòng cổ khoảng 3.900 AUD (tương đương hơn 70 triệu đồng), trong khi khuyên tai có giá khoảng 950 USD, tương đương khoảng 24 triệu đồng.

Hai món phụ kiện thời trang mạ vàng của Gucci (Ảnh GUCCI).

Điều khiến Chi Pu ghi điểm mùa Tết năm nay chính là sự đầu tư chỉn chu và liên tục cho hình ảnh áo dài. Từ khoảng 25 Tết, đến giao thừa rồi mùng 1, mùng 2, nữ ca sĩ giữ chuỗi cập nhật hình ảnh đều đặn, mỗi ngày một concept áo dài khác nhau, vừa truyền thống lại thời thượng.

Không chỉ dừng lại ở bộ ảnh studio được dàn dựng kỹ lưỡng, Chi Pu còn ưu tiên các khung hình đời thường khi du xuân, dạo phố hay gặp gỡ gia đình, bạn bè. Chính sự kết hợp giữa thời trang cao cấp và tinh thần Tết gần gũi đã giúp nữ ca sĩ giữ vững sức hút trên mạng xã hội suốt những ngày đầu năm. Với tốc độ cập nhật hình ảnh dày đặc cùng gu thẩm mỹ ổn định, Chi Pu tiếp tục chứng minh mình là một trong những mỹ nhân Việt dẫn đầu xu hướng thời trang Tết mỗi mùa.