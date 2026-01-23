HỎI: (Anh N.T, 40 tuổi, Thanh Hóa)

Chị H thân mến,

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại ngại Tết đến như năm nay.

Cả năm đi làm, tôi vẫn cố gắng giữ hình ảnh một người chồng ổn định, lo được cho gia đình. Nhưng càng gần Tết, trong đầu tôi chỉ hiện lên những con số: tiền biếu bố mẹ, tiền quà cáp hai bên, tiền lì xì, tiền chi tiêu ngày Tết… Tôi tính đi tính lại và nhận ra, nếu làm mọi thứ "đủ lễ nghĩa" như mọi năm, tôi sẽ rất chật vật.

Điều khiến tôi nặng lòng nhất là tôi không dám nói thật với vợ. Vợ tôi là người chu đáo, Tết lúc nào cũng muốn tươm tất, không để ai phật lòng. Tôi sợ nếu nói ra rằng năm nay mình khó khăn, cô ấy sẽ buồn, sẽ lo, hoặc tệ hơn là thất vọng vì chồng không còn vững vàng như trước.

Thế nên tôi chọn cách im lặng, vẫn gật đầu khi vợ bàn chuyện Tết, vẫn nói "để anh lo", nhưng trong lòng thì căng như dây đàn. Có lúc tôi tự hỏi: Liệu mình có đang làm đúng khi gánh một mình, hay đang tự đẩy mình vào áp lực không cần thiết?

Tôi biết, Tết là sum vầy. Nhưng với tôi lúc này, Tết lại giống một bài toán mà tôi không biết giải sao cho trọn vẹn. Tôi định đi vay tiền để xoay xở trong lúc khó khăn này.

CHỊ H HIỂU CHUYỆN TRẢ LỜI:

Tôi hiểu vì sao bạn chọn im lặng. Và tôi cũng hiểu vì sao nỗi lo ấy khiến bạn day dứt.

Rất nhiều người đàn ông bước vào hôn nhân với một niềm tin mặc định: mình phải là người gánh vác, phải là chỗ dựa, phải "lo được". Khi niềm tin đó lung lay, điều đầu tiên họ làm không phải là tìm sự sẻ chia, mà là giấu đi, vì sợ mất đi hình ảnh trụ cột trong mắt người bạn đời.

Nhưng bạn cần phân biệt rõ: I m lặng để giữ thể diện khác với im lặng khiến áp lực tích tụ. Nếu nỗi lo chỉ nằm trong đầu bạn, nó sẽ không nhỏ đi theo thời gian, mà chỉ lớn dần lên khi Tết đến gần.

Tết không phải là kỳ sát hạch xem ai lo được nhiều hơn, mà là thời điểm gia đình cùng điều chỉnh để đi qua một giai đoạn. Việc bạn khó khăn hơn năm nay không nói lên giá trị con người bạn giảm đi, mà chỉ phản ánh một hoàn cảnh cần được nhìn nhận thực tế.

Bạn không cần phải nói với vợ theo cách bi quan hay than vãn cũng không nên đi vay tiền để thêm gánh nặng. Bạn chỉ cần nói rằng năm nay tài chính có hạn, rằng bạn muốn cả hai cùng tính toán để Tết vẫn ấm cúng nhưng không quá sức. Một cuộc trao đổi sớm luôn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với sự vỡ ra vào phút chót.

Hôn nhân bền vững không phải vì một người luôn gồng gánh, mà vì hai người biết cùng nhau điều chỉnh kỳ vọng. Khi bạn cho vợ cơ hội được hiểu và cùng gánh vác, bạn không yếu đi trong mắt cô ấy, ngược lại, bạn đang cư xử như một người chồng trưởng thành.

Tết rồi sẽ qua. Điều ở lại lâu hơn chính là cảm giác an toàn và tin cậy giữa hai vợ chồng. Và điều đó, không thể được xây dựng bằng sự im lặng kéo dài. Chúc bạn vững tâm!