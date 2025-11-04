Tết này ai được nhận 1,3 triệu?

Cùng tìm hiểu chương trình Tết Bính Ngọ 2026 qua 5 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp tại các khu công nghiệp, vùng sâu vùng xa…
Giải thích: Theo tiểu mục 1.1 Mục III Kế hoạch 34/KH-TLĐ, Tổng Liên đoàn tặng 1.300.000 đồng/người (1 triệu tiền mặt + 300.000đ quà) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng thiên tai, làm việc tại khu công nghiệp, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại.
Đáp án đúng là: B. 15/10/2025
Giải thích: Ngày 15/10/2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 34/KH-TLĐ năm 2025 về tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đáp án đúng là: C. 1.000.000 đồng tiền mặt + 300.000 đồng quà hiện vật
Giải thích: Theo tiểu mục 1.1 Mục III Kế hoạch 34/KH-TLĐ, mức chi dự kiến là 1.300.000 đồng/người, trong đó gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật.
Đáp án đúng là: B. Tham dự “Tết Sum vầy”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn”
Giải thích: Theo Kế hoạch 34/KH-TLĐ, lãnh đạo Tổng Liên đoàn sẽ tham dự, động viên đoàn viên, người lao động tại các chương trình “Tết Sum vầy” và “Bữa cơm tất niên Công đoàn”.
Đáp án đúng là: C. Quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn
Giải thích: Theo tiểu mục 1.1 Mục III Kế hoạch 34/KH-TLĐ, kinh phí thực hiện chương trình tặng quà 1.300.000 đồng/người được trích từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn.