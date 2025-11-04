HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tết này ai được nhận 1,3 triệu?

Bích Câu |

Theo kế hoạch, người lao động thuộc trường hợp dưới đây được nhận 1.300.000 đồng/người trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

5 điều cần biết về chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Cùng tìm hiểu chương trình Tết Bính Ngọ 2026 qua 5 câu hỏi.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Tết này ai được nhận 1,3 triệu?

Đáp án đúng là: B. Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp tại các khu công nghiệp, vùng sâu vùng xa…

Giải thích: Theo tiểu mục 1.1 Mục III Kế hoạch 34/KH-TLĐ, Tổng Liên đoàn tặng 1.300.000 đồng/người (1 triệu tiền mặt + 300.000đ quà) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng thiên tai, làm việc tại khu công nghiệp, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 được ban hành vào ngày nào?

Đáp án đúng là: B. 15/10/2025

Giải thích: Ngày 15/10/2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 34/KH-TLĐ năm 2025 về tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Mức quà tặng 1.300.000 đồng gồm những gì?

Đáp án đúng là: C. 1.000.000 đồng tiền mặt + 300.000 đồng quà hiện vật

Giải thích: Theo tiểu mục 1.1 Mục III Kế hoạch 34/KH-TLĐ, mức chi dự kiến là 1.300.000 đồng/người, trong đó gồm 1.000.000 đồng tiền mặt300.000 đồng quà hiện vật

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Lãnh đạo Tổng Liên đoàn sẽ tham gia hoạt động nào trong dịp Tết?

Đáp án đúng là: B. Tham dự “Tết Sum vầy”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn”

Giải thích: Theo Kế hoạch 34/KH-TLĐ, lãnh đạo Tổng Liên đoàn sẽ tham dự, động viên đoàn viên, người lao động tại các chương trình “Tết Sum vầy”“Bữa cơm tất niên Công đoàn”

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Kinh phí tặng quà 1,3 triệu đồng/người được lấy từ nguồn nào?

Đáp án đúng là: C. Quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn

Giải thích: Theo tiểu mục 1.1 Mục III Kế hoạch 34/KH-TLĐ, kinh phí thực hiện chương trình tặng quà 1.300.000 đồng/người được trích từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn

Tags

Quizz Soha

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại