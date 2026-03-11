Không ít người vẫn nghĩ rằng Tết Hàn thực và Tết Thanh minh là một vì cùng một dịp lễ trong tháng 3 Âm lịch. Tuy nhiên trên thực tế, đây là hai ngày lễ hoàn toàn khác nhau về nguồn gốc, thời điểm cũng như ý nghĩa văn hóa.

Nhắc đến tiết Thanh minh, hầu như ai cũng nhớ tới hai câu thơ quen thuộc trong Truyện Kiều của Nguyễn Du: “Thanh minh trong tiết tháng ba/Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh".

Câu thơ đã khắc họa rõ nét không khí của tiết Thanh minh, thời điểm con cháu tưởng nhớ người đã khuất, đồng thời cũng là dịp du xuân, hòa mình vào thiên nhiên. Tuy vậy, do thời gian này thường gần với Tết Hàn thực nên nhiều người dễ nhầm lẫn rằng hai ngày lễ là một.

Tết Hàn thực và Tết Thanh minh năm 2026 là ngày nào?

Năm 2026, tiết Thanh minh bắt đầu từ Chủ nhật ngày 5/4 (ngày 18/2 Âm lịch), và kéo dài đến ngày 20/4 (tức ngày 4/3 Âm lịch). Sau khoảng thời gian này, lịch tiết khí sẽ chuyển sang tiết Cốc vũ, đánh dấu sự thay đổi của mùa vụ trong năm.

Tết Thanh minh 2026 rơi vào Chủ nhật ngày 5/4/2026 Dương lịch.

Trong khi đó, Tết Hàn thực năm nay rơi vào Chủ nhật ngày 19/4/2026 (tức ngày 3/3 Âm lịch). Như vậy, trong năm 2026, Tết Hàn thực diễn ra gần cuối tiết Thanh minh.

Việc hai ngày lễ nằm gần nhau trong cùng khoảng thời gian mùa xuân khiến không ít người nghĩ rằng đây là cùng một sự kiện, dù thực tế mỗi ngày lễ lại mang một ý nghĩa riêng biệt.

Tết Hàn thực năm 2026 rơi vào Chủ nhật ngày 19/4 Dương lịch.

Tết Hàn thực khác gì tết Thanh minh?

Một trong những điểm khác nhau rõ rệt giữa hai dịp lễ là cách xác định thời gian. Tết Hàn thực chỉ có một ngày cố định, luôn diễn ra vào mùng 3/3 Âm lịch hằng năm. Trong khi đó, ngày Thanh minh, ngày đầu tiên của tiết Thanh minh, lại được tính theo lịch dương. Bởi vậy, khoảng cách giữa hai ngày này có thể thay đổi theo từng năm.

Có những năm, ngày Thanh minh trùng với mùng 3/3 Âm lịch, khiến hai lễ diễn ra cùng lúc. Chính sự trùng hợp này càng làm tăng thêm sự nhầm lẫn trong nhận thức của nhiều người.

Cái tên Tết Hàn thực (hay còn gọi là Tết ăn đồ nguội) gắn với câu chuyện xảy ra thời Xuân Thu ở Trung Quốc, liên quan đến vua Tấn Văn Công và người bề tôi trung thành Giới Tử Thôi. Trong nhiều năm khi Tấn Văn Công còn lưu lạc bôn ba khắp nơi, Giới Tử Thôi cùng vào sinh ra tử. Sau khi lên ngôi, Tấn Văn Công luận công ban thưởng cho quần thần nhưng vô tình quên mất công lao của Giới Tử Thôi.

Không oán trách hay nhắc nhở, Giới Tử Thôi đưa mẹ về sống ẩn dật trên núi Điền Sơn. Khi nhà vua nhớ ra và cho người tìm mời về triều nhận thưởng, ông vẫn nhất quyết không rời núi. Để ép Giới Tử Thôi ra gặp, Tấn Văn Công sai người đốt rừng. Nhưng Giới Tử Thôi thà cùng mẹ chết cháy trong rừng chứ không ra ngoài. Nhà vua cho lập miếu thờ và ra lệnh mỗi năm kiêng đốt lửa trong ba ngày từ mùng 3 tháng 3 Âm lịch. Trong thời gian này, người dân chỉ ăn những món đã nấu sẵn, tức là đồ nguội, từ đó hình thànhTết Hàn thực.

Tuy nhiên ở Việt Nam, ngày lễ 3/3 Âm lịch lại mang nội dung và ý nghĩa khác. Người Việt không kiêng lửa, vẫn nấu nướng bình thường. Nét đặc trưng của ngày lễ là làm bánh trôi và bánh chay để dâng cúng tổ tiên, thần linh bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ và cầu mong những điều tốt lành.

Theo truyền thuyết ở một số địa phương, bánh trôi xuất hiện từ thời Hùng vương. Việc làm bánh trôi và bánh chay được xem là gắn với sự tích “bọc trăm trứng” của mẹ Âu Cơ, nhắc nhở con cháu về nguồn gốc dân tộc. Tập tục này vẫn được duy trì ở nhiều nơi như khu vực đền Hùng hay đền Hát Môn.

Người Việt thường ăn Tết bánh trôi trong một ngày, phổ biến nhất là mùng 3 tháng Ba âm lịch. Tuy nhiên, ở một số địa phương, ngày lễ có thể diễn ra vào mùng 6, mùng 8 hoặc mùng 10, thậm chí kéo dài đến ngày 12 cùng tháng. Không chỉ dâng bánh trôi lên bàn thờ gia tiên, nhiều địa phương còn dâng lễ lên thành hoàng làng, với ước nguyện cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi.

Mâm lễ cúng Tết Hàn thực tại nhà. (Ảnh: Vũ Thu Hương)

Tết Thanh minh là dịp quan trọng để tưởng nhớ cha mẹ, tổ tiên và những người thân đã khuất. Phong tục phổ biến nhất trong ngày này là tảo mộ.

Con cháu sẽ cùng nhau ra nghĩa trang hoặc khu mộ của gia đình để phát quang cây cối, bồi đắp lại phần mộ nếu bị sụt lún hay nứt vỡ, quét dọn sạch sẽ rồi cắm hoa, thắp hương tưởng niệm.

Nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ đi cùng trong dịp này để các em biết vị trí mộ phần của tổ tiên, đồng thời học cách bày tỏ sự kính trọng đối với người đã khuất. Những người làm ăn xa cũng thường cố gắng thu xếp trở về quê hương để cùng gia đình thực hiện nghi lễ thanh minh.

Ga đình cúng Tết Thanh minh ngoài mộ. (Ảnh: Ngô Nhung)

Tùy vào điều kiện và hoàn cảnh, nhiều gia đình không nhất thiết phải tảo mộ đúng ngày đầu tiết Thanh minh. Thay vào đó, họ có thể chọn bất kỳ ngày thuận tiện nào trong khoảng thời gian của tiết Thanh minh, chẳng hạn như cuối tuần, để thực hiện nghi lễ.

Người dân có thể dâng lễ và đọc văn khấn Thanh minh tại nhà hoặc ngay tại phần mộ. Trong khi đó, với Tết Hàn thực, phần lớn các gia đình chỉ tiến hành cúng lễ tại nhà.

Dù có nguồn gốc và phong tục khác nhau, cả Tết Hàn thực và Tết Thanh minh đều thể hiện một giá trị chung trong văn hóa người Việt, đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ tổ tiên và gắn kết tình cảm gia đình qua nhiều thế hệ.