Test thực tế cả tắc đường cho thấy Suzuki Fronx hybrid tiết kiệm hơn bản xăng thế nào: Đạp ga không nể nang, 400km để ra thêm bát phở

Nhằm mang đến cái nhìn toàn diện về mức tiêu thụ nhiên liệu của hai phiên bản Suzuki Fronx, phóng viên từ trang Kompas của Indonesia đã thực hiện bài thử nghiệm với cùng lộ trình và thời gian. Hành trình khoảng 60 km mô phỏng điều kiện giao thông thực tế, từ tắc nghẽn đến thông thoáng.

Suzuki Fronx liên tục được chạy thử thực tế tại Indonesia. Ảnh minh họa: Moladin

Trong suốt quá trình thử nghiệm, xe được vận hành bình thường, không áp dụng kỹ thuật lái tiết kiệm nhiên liệu. Điều hòa và hệ thống âm thanh luôn hoạt động. Tốc độ xe được điều chỉnh phù hợp với tình hình giao thông.

Kết quả cho thấy Fronx GL đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 16,2 km/lít (6,17 lít/100 km) với tốc độ trung bình 28 km/h. Đây là con số khá ấn tượng ở vận tốc thấp như vậy, nhất là khi phiên bản này không được trang bị tính năng start/stop giúp tự động tắt máy khi dừng xe.

Mức tiêu thụ xăng thực tế của bản xăng. Ảnh: Kompas

Trong khi đó, Fronx SGX thể hiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội hơn với mức tiêu thụ trung bình 18,2 km/lít (5,49 lít/100 km) ở tốc độ trung bình 22 km/h. Hiệu suất này có được là nhờ công nghệ mild hybrid hỗ trợ động cơ xăng ở vòng tua thấp, giảm tải cho động cơ khi di chuyển trong điều kiện dừng/khởi động liên tục.

Mức tiêu thụ xăng thực tế của bản hybrid. Ảnh: Kompas

Có thể thấy, sự khác biệt về công nghệ giữa hai phiên bản Fronx GL và SGX đã tạo nên sự khác biệt trong khả năng tiêu thụ nhiên liệu. Mức chênh lệch là khoảng 0,68 lít cho mỗi 100 km. Nếu tính theo giá xăng tại Việt Nam, chi phí cho khoản chênh lệch này là 14.000 đồng. Như vậy, cứ mỗi 400 km thì bản hybrid tiết kiệm hơn bản xăng khoảng 55.000 đồng, tương đương một bát phở.

Chạy thử ở đường tắc sẽ cho thấy mức tiêu thụ xăng tham khảo có giá trị với những ai thường xuyên dùng xe trong đô thị. Ảnh minh họa: Kemudi

Tại Việt Nam, Suzuki Fronx sẽ ra mắt vào ngày 17/10 tới đây. Hiện chưa rõ phiên bản bán tại Việt Nam có động cơ hybrid hay không. Tuy nhiên, với xu hướng hybrid hóa hiện được Suzuki áp dụng cho XL7 và Swift, nhiều khả năng Fronx cũng sẽ có động cơ xanh này.

Tại Indonesia, Fronx có 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản GL sử dụng động cơ 1.5L mã K15B, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Trong khi đó, hai phiên bản GX và SGX cao cấp hơn được trang bị động cơ K15C 1.5L mild-hybrid, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.