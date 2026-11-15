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Tesla xuất xưởng gần 68.000 xe ở Thượng Hải, Trung Quốc, nhưng chỉ bán được 8.817 chiếc: Doanh số lao dốc 66% giữa lúc Xiaomi bứt tốc

Vân Anh
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Trong tháng 10, cứ 100 xe Tesla xuất từ nhà máy Thượng Hải thì có tới 87 chiếc được đưa ra nước ngoài. Doanh số tại Trung Quốc xuống mức thấp nhất hơn 4 năm, trái ngược với đà giao xe của đối thủ mới Xiaomi.

Theo Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), trong tháng 10/2026, nhà máy Tesla tại Thượng Hải ghi nhận tổng cộng 67.829 xe xuất xưởng để phân phối, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong tổng số này, 59.012 xe được xuất khẩu, chỉ có 8.817 xe được bán lẻ tại thị trường nội địa.

Như vậy, khoảng 87% số xe được thống kê trong tổng lượng bán buôn của Tesla là xe xuất khẩu. 13% số xe còn lại được bán lẻ tại Trung Quốc gồm 7.807 chiếc Model Y và 1.010 chiếc Model 3.

So với tháng 10/2025, doanh số nội địa của Tesla giảm 66,1%. Nếu đặt cạnh tháng 9/2026, mức giảm lên tới 86,4%, từ 64.837 xuống 8.817 xe. Đây là kết quả thấp nhất của hãng tại Trung Quốc kể từ tháng 7/2022 - thời điểm nhà máy tại Thượng Hải phải tạm dừng một phần hoạt động để nâng cấp dây chuyền.

- Ảnh 1.

Doanh số bán lẻ hằng tháng của Tesla tại Trung Quốc, tháng 10/2026 chỉ đạt 8.817 xe. Ảnh: CnEVPost.

Tesla thường ưu tiên giao xe xuất khẩu vào tháng đầu của mỗi quý, rồi tăng giao xe trong nước ở các tháng tiếp theo. Tuy nhiên, yếu tố mùa vụ khó giải thích được đà đi xuống này: doanh số nội địa tháng 10 đã giảm từ 40.485 xe năm 2024 xuống 26.006 xe năm 2025, trước khi rơi dưới 9.000 xe năm nay.

Thị trường xe năng lượng mới nói chung cũng đang chịu sức ép lớn. Theo số liệu sơ bộ được Electrek dẫn lại, doanh số bán lẻ xe năng lượng mới tại Trung Quốc giảm khoảng 10% so với cùng kỳ trong tháng 10, còn 1,148 triệu chiếc. Dẫu vậy, mức giảm 66% của Tesla sâu hơn đáng kể, khiến thị phần của hãng trong phân khúc này chỉ còn khoảng 0,8%.

Ở chiều ngược lại, Xiaomi, doanh nghiệp mới bắt đầu giao ô tô từ năm 2024, thông báo đã bàn giao hơn 50.000 xe trong tháng 10.

Có vẻ dù thị trường xe năng lượng mới tại Trung Quốc có thu hẹp, nhưng vẫn còn khoảng trống cho hãng xe mới nội địa. Còn với Tesla, sự sụt giảm doanh số rất sâu gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy thương hiệu đang mất sức hút ngay tại thị trường ô tô điện cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới.

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Tags

Tesla

Thượng Hải

doanh số

Xiaomi

Trung Quốc

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