Theo đó, Tesla đang chuẩn bị chế tạo siêu máy tính Dojo thế hệ tiếp theo tại siêu nhà máy Gigafactory ở Buffalo, New York, như một phần của khoản đầu tư 500 triệu USD của Tesla được thống đốc bang New York vừa công bố. Siêu máy tính Dojo này được thiết kế để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ từ xe của Tesla, và huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng trong công nghệ lái xe tự động và các ứng dụng khác. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những siêu máy tính mạnh nhất thế giới, có thể vượt qua người dẫn đầu hiện tại là NVIDIA.

Siêu máy tính Dojo được thiết kế để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ từ xe của Tesla, và huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). (Ảnh: Baranozdemir/Getty Images)

Siêu máy tính Dojo của Tesla sẽ sử dụng chip AI ASIC, được cho là hiệu quả và mạnh mẽ hơn các chip GPU A100 của NVIDIA. Tesla đã sử dụng chip của NVIDIA cho siêu máy tính hiện có của mình, được cho là có hơn 10.000 chiếc. Tuy nhiên, chip của NVIDIA đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt toàn cầu, điều này có thể đã thúc đẩy Tesla phát triển giải pháp thay thế của riêng mình.

Thống đốc bang New York, Kathy Hochul tiết lộ tin tức này trong phiên điều trần về sự phát triển kinh tế của bang. Kathy Hochul nói rằng, dự án mới của Tesla sẽ tạo ra hàng trăm việc làm và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới công nghệ của khu vực. Bà cũng cho biết, bang New York sẽ hỗ trợ một dự án siêu máy tính AI tại Đại học bang New York (SUNY) với nguồn tài trợ riêng biệt độc lập khoảng 275 triệu USD, và hơn 400 triệu USD từ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư tư nhân.

Hochul cho biết: “Tôi tự hào thông báo rằng, Tesla đang đầu tư 500 triệu USD để chế tạo siêu máy tính tiếp theo của họ ngay tại Buffalo ”. Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk xác nhận kế hoạch này, ông cũng nói rõ rằng giá thành của siêu máy tính Dojo được cho là sẽ cao hơn nhiều. Ông cũng cho biết “tiền đặt cược” để cạnh tranh trong lĩnh vực AI là “ít nhất phải vài tỷ đô la mỗi năm”.

Nhà máy Gigafactory ở New York của Tesla hiện đang sản xuất các tấm pin mặt trời, mái nhà năng lượng mặt trời và các bộ phận sạc Supercharger, đồng thời có một nhóm các nhà phân tích dữ liệu Autopilot hoạt động ở đó.

Bà Hochul không cung cấp lịch trình cài đặt, chế tạo siêu máy tính Dojo. Tuy nhiên, bà cho biết đây sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi cho ngành AI của bang, dự kiến sẽ tăng từ 150 tỷ USD lên 1,3 nghìn tỷ USD trong vài năm tới. Thông báo này được đưa ra sau khi người đứng đầu dự án Dojo của Tesla, Ganesh Venkataramanan, rời công ty vào tháng trước.