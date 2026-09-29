Tên lửa Tornado-S đang xuyên thủng hệ thống phòng không Ukraine

Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đã ghi nhận hiệu quả cao của tổ hợp Tornado-S trên chiến trường Ukraine.

Hôm 28/9, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đã thông báo về việc các tên lửa dẫn đường từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S liên tục vượt qua và xuyên thủng mạng lưới phòng không đa tầng của đối phương.

"Nhờ hệ thống điều khiển hỏa lực mới, xe chiến đấu Tornado-S có thể nhanh chóng phát động cuộc tấn công và thay đổi vị trí trước khi hỏa lực đáp trả của đối phương giáng xuống", Tập đoàn Rostec thông báo trên kênh Telegram của mình.

Theo đánh giá, các loại đạn tên lửa dẫn đường trang bị cho Tornado-S vượt trội hơn so với sản phẩm tương đương của Mỹ, bao gồm cả HIMARS, điều này thể hiện rõ trong các cuộc đấu pháo nhờ cỡ nòng lớn và năng lượng cao hơn.

Ngoài ra, Tập đoàn Rostec cũng lưu ý rằng độ chính xác của hệ thống vẫn rất cao.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và dẫn đường tự động. Tầm bắn của đạn tên lửa đạt tới 120km, cho phép nó tấn công các mục tiêu được che khuất của địch.

Khung gầm xe tải việt dã của Tornado-S mặc dù kích thước lớn hơn nhiều so với HIMARS nhưng nhờ động cơ mạnh mẽ, sức cơ động vẫn được đảm bảo và không hề thua kém đối phương.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt tầm xa Tornado-S của Nga.

Bên cạnh đó, ngày 22/9, Tập đoàn Rostec đã bàn giao hệ thống phòng không tầm ngắn Zubr cho Lực lượng Phòng không. Các tổ hợp này sẽ cho phép quân nhân bảo vệ cơ sở của họ khỏi máy bay cỡ nhỏ và tạo ra một bức màn lửa thực sự.

Một tính năng độc đáo của hệ thống này là khả năng tích hợp vào một mạng lưới phòng thủ chống máy bay không người lái thống nhất, nhiều tầng nhiều lớp.