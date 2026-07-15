Tên lửa Tayfun bao phủ Biển Đen, Caspi và Địa Trung Hải

Theo Defense Express, Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng tên lửa chống hạm đạn đạo Tayfun Block 3 bao phủ Biển Đen, Biển Caspi và một phần Địa Trung Hải.

Thổ Nhĩ Kỳ phóng thử tên lửa Tayfun Block 3.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mở rộng năng lực tên lửa đạn đạo và đã thử nghiệm thành công Tayfun Block 3, một tên lửa chống hạm đạn đạo do nhà thầu quốc phòng Roketsan của nước này tự phát triển.

Cuộc thử nghiệm gần đây đã được tiến hành ngoài khơi Biển Đen. Trong cuộc thử nghiệm, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu mô phỏng một chiếc thuyền nhỏ dài khoảng 7m. Tuy nhiên, tầm bắn của tên lửa không được công bố chính thức.

Tayfun Block 3 là phiên bản cải tiến mới nhất của dòng tên lửa Tayfun. Biến thể Block 2, được thiết kế để tấn công các mục tiêu cố định trên mặt đất, đã được đưa vào biên chế Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5/2026.

Mặc dù tầm bắn chính thức chưa bao giờ được công bố, nhưng giới chuyên gia ước tính rằng nó nằm trong khoảng từ 500 đến 800km.

Khác với phiên bản tiền nhiệm, Tayfun Block 3 được thiết kế đặc biệt để tấn công các mục tiêu hải quân di động và do đó tích hợp đầu dò cuối.

Loại đầu dò chính xác vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, người ta tin nó sử dụng đầu dò hồng ngoại hình ảnh (IIR) và đầu dò này cuối cùng có thể được thay thế bằng đầu dò radar chủ động hoặc hệ thống dẫn đường hai chế độ.

Nhìn chung, việc sử dụng tên lửa đạn đạo chống lại các mục tiêu hải quân thể hiện một khả năng đầy hứa hẹn và Trung Quốc được coi là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này.

Khoảng năm 2010, quân đội Trung Quốc tuyên bố tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D của họ đã đạt khả năng hoạt động ban đầu.

Điều đáng chú ý nữa là việc đánh giá sức công phá trong các cuộc tấn công thuộc chuỗi thử nghiệm của Tayfun Block 3 đã được thực hiện bằng máy bay không người lái trinh sát-tấn công Bayraktar TB2, do đó kết quả được đánh giá rất chính xác.

Tên lửa chống hạm đạn đạo mang lại một số ưu điểm đáng kể so với tên lửa hành trình chống hạm cận âm thông thường. Thời gian tấn công mục tiêu cực ngắn và khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương cao khiến chúng đặc biệt khó bị đánh chặn.

Chỉ một số lượng hạn chế tàu chiến được trang bị hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong khi các hệ thống tên lửa phòng không hải quân tiêu chuẩn và hệ thống vũ khí tầm gần thường đủ để đối phó với tên lửa chống hạm cận âm.

Nếu tên lửa Tayfun Block 3 thực sự có tầm bắn 800km, nó sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ một công cụ mạnh mẽ để ngăn chặn hoạt động trên biển ở nhiều khu vực khác nhau.

Tầm bắn như vậy sẽ cho phép nó đe dọa các mục tiêu hải quân trên khắp Biển Đen, Biển Azov, phần lớn Biển Caspi và tất nhiên là cả Biển Marmara, vốn hoàn toàn nằm trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan trọng hơn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Hy Lạp, hệ thống tên lửa Tayfun Block 3 sẽ cho phép bao phủ toàn bộ Biển Aegean và khoảng 1/3 Biển Địa Trung Hải, mở rộng đáng kể khả năng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đe dọa các tài sản hải quân trên khắp khu vực Đông Địa Trung Hải.