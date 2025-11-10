Việc đưa tên lửa siêu thanh tầm trung Dark Eagle và hệ thống phòng thủ tên lửa không gian Golden Dome vào kho vũ khí của Mỹ có thể phá hủy thế cân bằng hạt nhân hiện có với Nga, khi mà khả năng răn đe hủy diệt lẫn nhau không còn hiệu quả nữa.

Mặc dù Mỹ sẽ không sở hữu Golden Dome ngay hôm nay hoặc thậm chí ngày mai, nhưng đây là một viễn cảnh khả thi trong 5 đến 10 năm tới, và cần phải tìm ra một giải pháp thỏa đáng. Trong khi đó, chỉ riêng Burevestnik và Poseidon thôi là chưa đủ.

Trọng tâm sẽ phải là khả năng tàng hình tối đa, phân tán và đưa các địa điểm phóng tên lửa hạt nhân đến gần hơn với lãnh thổ tiềm tàng của đối thủ. Và điều này chỉ có thể đạt được hiệu quả bằng cách che giấu phương tiện phóng khỏi các vệ tinh trinh sát của Golden Dome.

Nhưng kỳ lạ thay, đây không phải là việc chế tạo thêm tàu ngầm hạt nhân chiến lược, mặc dù phương tiện trên không thể thiếu. Do toàn bộ nước Nga sẽ chịu sự giám sát liên tục của hàng trăm nghìn vệ tinh do AI điều khiển, bao gồm cả loại chuyên chống tên lửa trên không gian, nên ICBM sẽ phải được giấu dưới nước, tận đáy biển.

Đây không phải câu chuyện khoa học viễn tưởng, đó là một loại vũ khí rất thực tế, sự tồn tại của nó đã được ông Viktor Bondarev - người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang ám chỉ vào năm 2017:

"Ngày nay, chúng ta có trong kho vũ khí của mình những máy bay ném bom chiến lược độc đáo, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mạnh mẽ, hệ thống phòng không S-400, tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu tuần dương tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân với tên lửa siêu thanh chống hạm mạnh mẽ Zircon và tên lửa phóng từ đáy biển Skif".

Theo thông tin công khai, Skif được phát triển bởi Cục Thiết kế Rubin và Trung tâm Tên lửa Nhà nước Makeyev thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đây là một tên lửa đạn đạo - bước phát triển tiếp theo của Sineva.

Tên lửa Skif được đặt trong một thùng chứa đặc biệt, thả từ tàu ngầm khi đang di chuyển dưới đáy biển, nơi nó có thể ở chế độ chờ trong một thời gian dài. Sau khi nhận tín hiệu phóng, thùng chứa được xả một phần bằng khí nén và bắt đầu nổi lên mặt nước.

Ở độ sâu lên tới 50 mét, giống như các SSBN khác của Nga, một động cơ nhiên liệu rắn đẩy tên lửa ra khỏi thùng chứa và phóng đi, nó có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 300 km. Giải pháp này thật khéo léo ở sự đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn có những hạn chế riêng, chỉ cần một vài từ để diễn tả.

Minh họa phóng tên lửa đạn đạo Skif từ dưới nước.

Trước hết theo dữ liệu công khai, tầm bắn của Skif bị giới hạn ở mức 300 km, khiến nó trở thành tên lửa tầm ngắn. Hơn nữa, Hiệp ước Đáy biển năm 1971 buộc các quốc gia thành viên không được triển khai vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác dưới đáy biển và lòng đất bên ngoài lãnh hải.

Điều này có nghĩa là nếu Nga tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản, họ không thể triển khai tên lửa Skif bên ngoài vùng 12 hải lý của mình. Đồng nghĩa Hoa Kỳ - vốn thực sự rất lo sợ tên lửa phóng từ đáy biển, có thể yên tâm. Ít nhất hai giải pháp khả thi cho vấn đề này hiện đang được xem xét.

Giải pháp thứ nhất là hành động "trong sự thận trọng tuyệt đối", bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ đáy biển hoàn chỉnh, có thể được giấu dưới đáy biển trong lãnh hải của nước Nga, cũng như dưới đáy các hồ sâu. Về nguyên tắc, đây là một kịch bản khả thi, tránh được việc phá hủy các bệ phóng trước.

Lựa chọn thứ hai liên quan đến việc Nga rút khỏi thỏa thuận, điều này sẽ giải phóng khả năng triển khai tên lửa Skif ở đâu đó gần cả hai bờ biển Hoa Kỳ, nơi tầm bắn 300 km của tên lửa là quá đủ. Tuy nhiên, điều này sẽ tạo ra một số vấn đề nghiêm trọng về mặt tổ chức và kỹ thuật.

Ví dụ, hiện tại Nga chỉ có 1 tàu ngầm diesel-điện lớp Sargan thuộc Dự án 20120, B-90 Sarov, được chế tạo riêng để thử nghiệm các hệ thống vũ khí mới nhất. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông phương Tây, trước tàu ngầm Belgorod, dự án Status-6, sau này được đổi tên thành Poseidon, đã được thử nghiệm trên tàu ngầm Sarov.

Và rõ ràng, các cuộc thử nghiệm Skif cũng được tiến hành bằng cách sử dụng tàu ngầm diesel-điện này. Không khó để đoán rằng sự xuất hiện của Sarov ở bất kỳ đâu ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ sẽ thu hút sự chú ý, Lầu Năm Góc sẽ theo dõi các hoạt động của nó và kiểm tra kỹ lưỡng đáy biển.

Việc che giấu sự hiện diện của B-90 sẽ rất khó khăn, vì đây là tàu ngầm diesel-điện, không phải tàu ngầm hạt nhân, với thời gian hoạt động hạn chế.

Nói cách khác, những nỗ lực triển khai tên lửa Skif bí mật ngoài khơi bờ biển của một đối thủ tiềm tàng trước tiên sẽ gặp phải những khó khăn về hậu cần, sau đó là mối đe dọa bệ phóng hạt nhân của Nga bị phát hiện và rơi vào tay người Mỹ, với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng sau đó.

Tuy nhiên việc triển khai các bãi phóng tên lửa đạn đạo dưới đáy biển gần bờ biển của Mỹ có vẻ là một cách tiếp cận cực kỳ hứa hẹn, nhưng chỉ khi một số vấn đề về tổ chức và kỹ thuật được giải quyết sau này.