Tên lửa siêu nhỏ Mark 1 chứng minh khả năng đánh chặn UAV cảm tử Shahed

Sao Đỏ |

Tên lửa siêu nhỏ Mark 1 là vũ khí được thiết kế nhằm "đặc trị" những mục tiêu rẻ tiền như UAV cảm tử Shahed.

Tên lửa siêu nhỏ Mark 1 và khả năng đánh chặn UAV cảm tử Shahed - Ảnh 1.

Tên lửa siêu nhỏ đầu tiên của châu Âu - Mark 1, đã chứng minh khả năng đánh chặn các máy bay không người lái cảm tử kiểu Shahed, được Nga sử dụng dưới tên gọi Geran-2.

Công ty quốc phòng Estonia Frankenburg Technologies đã công bố một video về các cuộc thử nghiệm sản phẩm đang được phát triển của họ. Dự kiến những tên lửa này sẽ được gửi đến Ukraine để đánh giá thêm.

Video này cho thấy các bài kiểm tra chiến đấu của tên lửa Mark I, có khả năng đánh chặn một máy bay không người lái mục tiêu đang bay với tốc độ 200 km/h, mô phỏng UAV Shahed.

Các kỹ sư đã quan sát việc phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không bằng cách sử dụng cảm biến bên ngoài (có thể là radar) và hệ thống chỉ huy và kiểm soát.

Thử nghiệm tên lửa siêu nhỏ Mark 1.

Tên lửa được triển khai từ bệ phóng đặt trên mặt đất. Quả đạn đã đuổi kịp máy bay không người lái mục tiêu ở tốc độ cận âm cao (trên 1.000 km/h) và bắn trúng nó.

Mark I sử dụng nhiên liệu rắn, cung cấp khả năng đánh chặn mục tiêu ở cự ly lên đến 2 km. Hệ thống này được thiết kế để tấn công các máy bay không người lái cánh quạt bay chậm, độ cao thấp với tốc độ 150 - 200 km/h, cũng như các mục tiêu phản lực nhanh hơn với tốc độ 450 - 600 km/h.

Tên lửa siêu nhỏ Mark 1 và khả năng đánh chặn UAV cảm tử Shahed - Ảnh 2.

Một tên lửa Mark 1 bắn hạ máy bay không người lái mục tiêu mô phỏng Shahed.

Công ty Frankenburg Technologies đã chế tạo tên lửa siêu nhỏ Mark 1 bằng các linh kiện có sẵn trên thị trường. Chỉ mất 13 tháng từ khâu lên ý tưởng đến khi phóng thử nghiệm thực tế.

Với chiều dài 60 cm, đây là tên lửa dẫn đường nhỏ nhất ở châu Âu. Nó được phát triển với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Latvia, Estonia, Lithuania, Vương quốc Anh và Đức.

Bài thử nghiệm thành công tên lửa được công bố vào tháng 12 năm 2025. Đồng thời vào tháng 11 năm 2024, kế hoạch chuyển giao vũ khí này để "thử lửa" tại Ukraine đã được công bố. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ liệu việc kiểm tra đó có được tiến hành hay không và kết quả ra sao.

Theo Militarnyi
