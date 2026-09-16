Tên lửa PrSM Increment 2 'đặc trị' tàu chiến Nga và Trung Quốc sắp trực chiến

Trong khi việc sản xuất tên lửa đạn đạo PrSM Increment 1 đang được đẩy mạnh, Lục quân Mỹ đã ký hợp đồng triển khai phiên bản Increment 2.

Tập đoàn Lockheed Martin đã nhận được hợp đồng từ Lục quân Mỹ để xây dựng khả năng sẵn sàng hoạt động ban đầu đối với tên lửa đạn đạo PrSM Increment 2. Đây là phiên bản được gọi là Tên lửa chống hạm đặt trên đất liền (LBASM), nghĩa là nó sẽ có khả năng phá hủy các tàu của Nga và Trung Quốc.

Theo Lầu Năm Góc, hợp đồng này trị giá 1,211 tỷ USD với thời hạn hoàn thành dự kiến là ngày 13/9/2031, tức là sẽ mất 5 năm cho công tác triển khai.

Đạt được trạng thái sẵn sàng hoạt động ban đầu nghĩa là Lục quân Mỹ phải nhận được lô vũ khí đầu tiên có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Tức là trong vòng 5 năm tới, lực lượng này muốn có thể sử dụng phiên bản mới của tên lửa đạn đạo PrSM.

Cụ thể hơn, PrSM Increment 2 khác với PrSM Increment 1 đã được sản xuất hàng loạt chủ yếu ở việc sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp đa năng. Nhờ đó nó có thể bắn trúng các mục tiêu di động, cụ thể hơn là tàu chiến, điều này cho phép chống lại hạm đội Nga và Trung Quốc ở khoảng cách 500km.

Hình ảnh minh họa tên lửa đạn đạo chiến thuật PrSM Increment 2.

Vào tháng 3/2026, Lockheed Martin thông báo phiên bản mới của tên lửa đạn đạo PrSM đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Trong bài kiểm tra, quả đạn đã đạt tầm bắn hơn 350km và chứng minh được khả năng dẫn đường mới.

Theo thông báo, việc đặt hàng tên lửa PrSM Increment 2 dự kiến bắt đầu vào năm 2028, tức là sẽ có 3 năm để sản xuất và phát triển ban đầu trong quân đội.

Cần nhớ rằng tên lửa PrSM có tầm bắn 500km, được phát triển để thay thế loại ATACMS cũ với cự ly tác chiến 300km trong Lục quân Mỹ. Loại đạn dẫn đường thế hệ mới hiện đang được sản xuất hàng loạt với số lượng đang tăng dần.

Đồng thời một gói tích hợp module phóng cho hệ thống M142 HIMARS với sức chứa 2 tên lửa PrSM thay vì 1 tên lửa đạn đạo ATACMS như trước đây cũng đã hoàn thành.

Tổng cộng có 4 phiên bản cải tiến được lên kế hoạch dành cho tên lửa PrSM, biến thể cuối cùng sẽ có tầm bắn 1.000km. Phiên bản cải tiến thứ 5 mặc dù được lên kế hoạch, nhưng Lockheed Martin đã mất hợp đồng dự án này và hiện tại Mỹ đang tìm kiếm một loại tên lửa mới cho vai trò nói trên theo chương trình Tấn công tốc độ cao giá cả phải chăng (AHSS), cũng sẽ được phóng từ hệ thống HIMARS.

Cần lưu ý thêm, mặc dù PrSM Increment 1 đã được sản xuất hàng loạt, nhưng khối lượng vẫn còn khá nhỏ.

Do đó trong cuộc chiến tranh với Iran, Mỹ gần như đã cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đạn đạo chiến thuật của mình, dẫn đến việc phải tạm ngừng cung cấp loại vũ khí nói trên cho các đồng minh.