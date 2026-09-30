Mỹ đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD để cung cấp đạn cho hệ thống tên lửa chiến thuật Precision Strike Missile (PrSM).

Hình ảnh minh họa vụ phóng tên lửa Precision Strike Missile (PrSM).

Tấn công tới Moscow

Tầm bắn của hệ thống tên lửa chiến thuật (OTRK) là 500km. Chúng đóng vai trò trung gian giữa hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MLRS) và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. OTRK đã được sử dụng nhiều lần trong các cuộc chiến tranh cục bộ.

Nga tích cực sử dụng Iskander-M trong các chiến dịch quân sự đặc biệt. Chính quyền Ukraine vẫn còn các hệ thống Tochka-U thời Liên Xô và hệ thống ATACMS do Mỹ cung cấp.

Theo RIA, hệ thống PrSM của Lockheed Martin sẽ thay thế ATACMS. Đây có lẽ là lý do tại sao Lực lượng vũ trang Ukraine trước đây sử dụng chúng để giải phóng không gian lưu trữ cho đạn dược mới của Mỹ.

Dự án PrSM bắt đầu vào năm 2016, và các hệ thống sản xuất loạt đầu tiên đã được bàn giao cho quân đội Mỹ vào mùa Thu năm 2023. Hệ thống phóng giống với hệ thống của ATACMS: M-142 HIMARS (2 tên lửa) và M-270 MLRS (4 tên lửa).

Chương trình PrSM được chia thành 4 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, Lầu Năm Góc đã nhận được loại tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công các mục tiêu cố định ở tầm bắn từ 60 đến 500km.

Nó bắt đầu được sản xuất vào mùa Hè năm 2025. Tên lửa này có hệ thống dẫn đường quán tính và vệ tinh, cùng với đầu đạn nổ mạnh hoặc đầu đạn chùm.

Trọng lượng của nó không được công bố, nhưng nhiều ước tính cho rằng nó nằm trong khoảng từ 100 đến 230kg. Đây là phiên bản ban đầu của tên lửa, chịu sự ràng buộc của Hiệp ước INF.

Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi INF, Lockheed Martin bắt đầu phát triển phiên bản cải tiến thứ hai, Increment-2. Lầu Năm Góc đã phân bổ 1,2 tỷ USD cho việc sản xuất loại tên lửa này.

Hợp đồng bao gồm sản xuất ban đầu và các đơn đặt hàng trong tương lai. Khối lượng giao hàng không được tiết lộ, nhưng một số thông số kỹ thuật của tên lửa mới đã được biết đến.

Tên lửa có tầm bắn lên tới 1.000km. Đầu dò đa chế độ của nó hoạt động trên cả dải tần radar và hồng ngoại. Điều này cho phép tên lửa khóa mục tiêu ở giai đoạn cuối của quỹ đạo và tăng cường khả năng tấn công chính xác mục tiêu.

Nguyên mẫu đã được thử nghiệm lần đầu tiên ở Thái Bình Dương vào năm 2025. Các cuộc thử nghiệm bay hiện đang được tiến hành. Quân đội Mỹ dự kiến tên lửa được nâng cấp sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027-2028.

Còn 2 phiên bản cải tiến nữa. Một phiên bản, theo nhà sản xuất, có đầu đạn xuyên phá mạnh hơn để phá hủy các vị trí phòng thủ kiên cố. Phiên bản thứ hai có động cơ phản lực tiên tiến, tăng tầm bắn lên 1.500km.

Nếu phóng từ Ba Lan, nó có thể vươn tới Moscow của Nga. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết nào khác về các biến thể này được công bố rộng rãi.

Kiềm chế Trung Quốc

Lầu Năm Góc không hề giấu giếm việc tên lửa PrSM được thiết kế cho chiến trường Thái Bình Dương.

PrSM được chế tạo đặc biệt cho các Lực lượng Đặc nhiệm Đa miền (MDTF). Đây là đơn vị chuyên biệt của Lục quân Mỹ được trang bị tên lửa tầm xa dự kiến sẽ được triển khai đến chuỗi đảo đầu tiên ở Biển Hoa Đông và Biển Hoàng Hải.

Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc về vấn đề đảo Đài Loan, Trung Quốc, chúng sẽ bắn vào các tàu và các công trình ven biển của Trung Quốc.

Một số Lực lượng MDTF cũng đang được thành lập ở châu Âu, trên sườn phía Đông của NATO. Tại đó, các nhóm chiến thuật sẽ tiến hành trinh sát cho toàn bộ liên minh: Xác định các vị trí phòng không tiềm tàng của đối phương, các cụm quân và các tuyến đường vận chuyển xe quân sự.

Họ cũng sẽ tiến hành phá hoại trên mạng và gây nhiễu hệ thống liên lạc và chỉ huy kiểm soát. Bước tiếp theo sẽ là tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự trọng yếu.

Để hỗ trợ Lực lượng Đặc nhiệm Đa miền châu Âu, một bộ chỉ huy kiểm soát hỏa lực chuyên trách cũng sẽ được thành lập.

Bộ chỉ huy này sẽ chịu trách nhiệm giám sát liên tục các hoạt động di chuyển của quân địch bằng máy bay không người lái tầm cao và vệ tinh, cũng như nhắm mục tiêu vào các khí tài tấn công như tên lửa tầm xa và hệ thống pháo binh.

Theo Tướng Christopher Cavoli, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, đây là yếu tố then chốt của các hoạt động đa lĩnh vực trong các cuộc xung đột lớn.

Tấn công trên bệ phóng

Có khả năng các tên lửa mới này cũng sẽ được cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine để thử nghiệm chiến đấu. Hiện tại Ukraine có các bệ phóng MLRS và HIMARS.

Việc cấu hình lại hệ thống điều khiển hỏa lực của chúng cho tên lửa PrSM rất dễ dàng. Và khả năng xảy ra tình huống như vậy là rất cao.

Nhiều loại vũ khí tiên tiến của phương Tây đã được thử nghiệm lần đầu tiên tại Ukraine. Phương Tây không giấu giếm việc quốc gia này đã trở thành bãi thử nghiệm của NATO.

Tuy nhiên, khó có khả năng chúng sẽ đủ sức xoay chuyển tình thế trên mặt trận. Hơn nữa, các đơn vị phòng không Nga từ lâu đã học được cách bắn hạ các mục tiêu đạn đạo.

Trong 2 năm đầu, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tích cực sử dụng tên lửa Tochka-U, và sau đó là ATACMS. Cả hai đều không trở thành siêu vũ khí như Ukraine kỳ vọng.

Những loại đạn dược này không gây ra nhiều thách thức cho các hệ thống phòng không hiện đại, không giống như tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP, tiếp cận mục tiêu ở độ cao thấp, rút ngắn thời gian đánh chặn.

Lực lượng phòng không Nga sở hữu đủ các hệ thống tên lửa phòng không có khả năng bảo vệ các khu vực trọng yếu chống lại tên lửa đạn đạo. Chúng bao gồm các hệ thống S-300V4, S-400, S-350 Vityaz, Buk-M2 và Buk-M3.

Hơn nữa, hệ thống phòng không S-500 mới nhất được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, phương pháp hiệu quả nhất để chống lại các hệ thống tên lửa chiến thuật của Lực lượng vũ trang Ukraine là phá hủy trên mặt đất.

Nhiệm vụ này cũng có thể thực hiện được bằng máy bay không người lái tầm xa Geran-4, được các nhà khai thác máy bay không người lái Nga tích cực sử dụng để săn lùng các mục tiêu có giá trị cao.