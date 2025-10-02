Tên lửa phủ kín bờ biển phía Đông: Trung Quốc có mục đích gì?

Trung Quốc triển khai tên lửa ở bờ biển phía Đông

Theo The New York Times, dù chưa rõ chính xác có bao nhiêu tên lửa được bố trí tại bờ biển phía Đông, nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy các lữ đoàn tên lửa của lực lượng này đã xây dựng thêm nhiều căn cứ mới, lớn hơn, với số lượng bệ phóng nhiều hơn trong những năm gần đây.

Các loại tên lửa ngày càng hiện đại đang được triển khai tại những căn cứ này, trong đó có DF-17 – tên lửa siêu thanh có khả năng cơ động cao và khó bị đánh chặn – cùng DF-26, được mệnh danh là “Guam Express” hay “sát thủ tàu sân bay”. Các chuyên gia cho biết loại tên lửa này có thể tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Guam.

Quân đội Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc tập trận tên lửa dọc bờ biển phía Đông, từ vùng đất nông nghiệp, thung lũng hẻo lánh, gần đường cao tốc cho đến các mỏm đá ven biển – đối diện trực tiếp qua eo biển rộng 160 km với đảo Đài Loan, phần lãnh thổ mà Trung Quốc coi là không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để tái thống nhất.

“Các loại tên lửa thực chất là điểm khởi đầu cho bất kỳ sự cưỡng ép quân sự nào mà Bắc Kinh có thể dùng với Đài Loan”, Jennifer Kavanagh – nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Ưu tiên Quốc phòng ở Washington – nhận định. “Với Trung Quốc đại lục, việc sở hữu kho tên lửa áp đảo không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn là một thông điệp chính trị gửi tới Đài Loan rằng ‘kháng cự là vô ích’, và gửi tới Mỹ rằng họ khó có thể can thiệp.”

Căn cứ của Lữ đoàn 611 thuộc Lực lượng Tên lửa Trung Quốc. Ảnh: NYT

Nếu xung đột nổ ra, các tên lửa của Bắc Kinh sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phá hủy hệ thống phòng thủ của Đài Loan, đồng thời đe dọa căn cứ Mỹ ở Guam và Nhật Bản, biến các tàu hải quân Mỹ đến hỗ trợ Đài Loan thành mục tiêu. Trong thời bình, Trung Quốc đại lục thường sử dụng các cuộc thử nghiệm, tập trận và phô diễn tên lửa như một cách gây sức ép.

Màn trình diễn sức mạnh gần đây nhất diễn ra tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh đầu tháng 9, khi Trung Quốc công khai nhiều loại tên lửa mới, trong đó có tên lửa chống hạm được cho là siêu thanh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân.

“Lực lượng Tên lửa chính là viên ngọc trên vương miện quân đội Trung Quốc”, Thomas Shugart – cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, hiện làm việc tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ Mới – nhận định. “Lực lượng này giúp mở rộng đáng kể phạm vi tấn công mà Trung Quốc có thể tung ra mà không cần cảnh báo trước.”

Mở rộng căn cứ và trung tâm huấn luyện

Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ của Lữ đoàn 611 đã tăng gấp đôi diện tích trong vài năm qua. Một số chuyên gia cho rằng nơi đây có thể bao gồm khu phức hợp huấn luyện, với bệ phóng và đường hầm giả lập để mô phỏng chiến đấu.

“Đây là một cơ sở lớn, một trung tâm huấn luyện hoàn chỉnh có thể tiến hành đủ loại bài tập chiến đấu”, Decker Eveleth – nhà nghiên cứu tại CNA, chuyên theo dõi lực lượng tên lửa Trung Quốc – cho biết sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh của Lữ đoàn 611 theo yêu cầu của The New York Times.

David C. Logan, phó giáo sư tại Trường Luật và Ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts, chuyên nghiên cứu về lực lượng hạt nhân và tên lửa Trung Quốc, nhận định căn cứ mở rộng của Lữ đoàn 611 có gần 40 bệ phóng – mật độ bất thường vì thông thường các bệ phóng được phân tán xa để tránh bị phát hiện.

Một đơn vị khác – Lữ đoàn 616, đóng tại tỉnh Giang Tây, phía Nam Lữ đoàn 611 – cũng đang mở rộng nhanh chóng. Hình ảnh vệ tinh năm 2020 cho thấy ngay cả trong giai đoạn đại dịch căng thẳng, Trung Quốc vẫn tiến hành khai hoang và san phẳng đất nông nghiệp. Chỉ sau 18 tháng, căn cứ mới gần như hoàn thành.

Lữ đoàn 616, đóng quân tại tỉnh Giang Tây. Ảnh: NYT

Tên lửa thế hệ mới

Theo Eveleth và nhiều chuyên gia, Lữ đoàn 616 đang chuẩn bị triển khai tên lửa DF-17 – loại vũ khí có tốc độ ít nhất gấp năm lần âm thanh và khả năng cơ động để tránh hệ thống phòng thủ. Eveleth chỉ ra chi tiết trong hình ảnh vệ tinh, như chiều cao của một nhà kho tên lửa, có thể là nơi chứa DF-17.

Trong khi đó, Lữ đoàn 611 hiện triển khai DF-26 – tên lửa có thể vận chuyển bằng đường bộ, khiến đối phương khó theo dõi.

Lầu Năm Góc ước tính Trung Quốc sở hữu khoảng 500 tên lửa DF-26. Eveleth cho biết nếu Bắc Kinh quyết định lắp đầu đạn hạt nhân lên một số tên lửa này, vệ tinh Mỹ có thể phát hiện việc di chuyển từ kho chứa ở miền Trung Trung Quốc. Tuy nhiên, khả năng giám sát không hoàn hảo, khiến việc xác định đơn vị nào được triển khai đầu đạn hạt nhân trở nên khó khăn.

(Theo The New York Times)