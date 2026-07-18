HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tên lửa Oreshnik tấn công Bila Tserkva được chế tạo bằng linh kiện điện tử mới

Sao Đỏ
|

Khác với trước đây, tên lửa Oreshnik mà Nga dùng để tấn công Bila Tserkva vào ngày 24/5/2026, được chế tạo bằng các thiết bị điện tử thế hệ mới.

Tên lửa Oreshnik tấn công Bila Tserkva với linh kiện điện tử mới năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Vladyslav Vlasyuk, Ủy viên Tổng thống phụ trách Chính sách Trừng phạt đã phát biểu về những thay đổi của vũ khí Nga trong một bình luận với tờ Militarnyi.

Theo kết quả nghiên cứu các mảnh vỡ tên lửa, hơn một nửa số linh kiện có niên đại được sản xuất vào năm 2023 - 2024, các bộ phận từ năm 2025 cũng được tìm thấy.

"Điều này cho thấy đây không phải là Nga sử dụng kho dự trữ cũ, mà họ tiếp tục sản xuất tên lửa bằng cách sử dụng nền tảng linh kiện điện tử mới", ông Vladyslav Vlasyuk nhấn mạnh.

Theo ghi nhận, tất cả các bộ phận được xác định của tên lửa Oreshnik đang được điều tra đều do các doanh nghiệp Nga và Belarus sản xuất độc quyền.

Cần nhớ rằng trong cuộc tấn công dữ dội đêm 24/5, Nga đã sử dụng không chỉ một mà là hai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik (Kedr). Tuy nhiên, vụ phóng đầu tiên không thành công, tên lửa có khả năng đã rơi xuống vùng ngoại ô Donetsk.

Việc sử dụng các thiết bị điện tử mới đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa tên lửa tấn công Bila Tserkva và những quả đạn được sử dụng trong các cuộc không kích trước đó vào khu vực Lviv trong đêm 8/1/2026 và vào Dnipro hồi tháng 11/2024.

Đặc biệt, các chuyên gia Ukraine - những người đã kiểm tra mảnh vỡ của tên lửa mà Nga dùng để tấn công vùng Lviv vào đêm 8/1/2026, đã phát hiện ra tất cả các bảng mạch in và vi mạch bên trong bộ xử lý điều khiển chuyến bay đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016.

Phân tích các mảnh vỡ còn sót lại của tên lửa tấn công Dnipro cho thấy một tình huống tương tự. Dấu hiệu trên từng bộ phận cho thấy chúng được chế tạo vào đầu năm 2018 và có lẽ ban đầu được dự định sử dụng cho các dự án khác.

Tên lửa Oreshnik tấn công Bila Tserkva với linh kiện điện tử mới năm 2026 - Ảnh 2.

Bảng mạch điện tử của tên lửa Oreshnik đã tấn công khu vực Lviv vào tháng 1/2026.

Các chuyên gia Ukraine và những nhà khoa học thuộc Ủy ban Chống Tham nhũng Độc lập (NAKO) cũng đã xác định được chuỗi nhà sản xuất linh kiện điện tử được sử dụng trong tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga.

Trong quá trình nghiên cứu, họ biết được khoảng 470 linh kiện điện tử do 25 doanh nghiệp tại Nga và Belarus sản xuất.

4 nhà sản xuất khác cũng xuất hiện trong tài liệu, nhưng sự tham gia của họ chưa thể được xác nhận chắc chắn.

Theo Militarnyi
Truyền thông quốc tế đưa tin về một trong những nhà máy điện lớn nhất ở Nga: Sự kiện lớn sắp diễn ra!
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Belarus

Dnipro

Bila Tserkva

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại