Tên lửa KN-23 nâng cấp với đầu đạn lượn siêu thanh sớm tham chiến?

Những bức ảnh tương ứng đã được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố.

Tên lửa mới được trình diễn lần đầu tiên tại cuộc duyệt binh, mặc dù sự xuất hiện của nó đã được chú ý từ trước đó - trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Triển lãm thiết bị quân sự mang tên Phát triển Quốc phòng-2025, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Vào thời điểm đó, thân đầu đạn dạng tàu lượn siêu thanh có khắc dòng chữ "Hwasong-11Ma" và bản thân thiết bị này trông rất giống với thiết kế được sử dụng trong tên lửa Hwasong-8 và Hwasong-16B.

Ngoài ra thay vì khung gầm 8×8 tiêu chuẩn, một phiên bản xe 5 trục đã được giới thiệu, điều này có thể cho thấy khối lượng của tên lửa tăng lên và bệ phóng cần được gia cố tương ứng.

Điều đáng chú ý là đầu đạn siêu thanh thường được coi là hoạt động ở vận tốc Mach ≥ 5. Hình dạng khí động học theo thiết kế có tính đến điều kiện sóng xung kích và nhiệt độ khắc nghiệt: mũi nhọn hoặc hình nêm và diện tích nâng tương đối nhỏ thường được sử dụng, cho phép giảm tải nhiệt và áp suất.

Sau khi phóng, bộ phận tên lửa sẽ nâng đầu đạn lên độ cao thích hợp, sau đó tàu lượn siêu thanh sẽ tách ra và thực hiện thêm gia tốc rồi chuyển sang chế độ lướt tốc độ cao.

So với phiên bản đạn đạo tiêu chuẩn của tổ hợp này, biến thể cải tiến sẽ có tầm bắn xa hơn đáng kể - khoảng 1.000 - 1.500 km, chủ yếu là nhờ vào giai đoạn lướt của quỹ đạo.

Tên lửa KN-23 nâng cấp với đầu đạn dạng tàu lượn siêu thanh.

Điều đáng chú ý là công việc phát triển vũ khí như vậy ở Triều Tiên bắt đầu vào khoảng những năm 2010 và thông tin công khai đầu tiên về chương trình này xuất hiện vào đầu năm 2021, khi ông Kim Jong-un công bố kế hoạch phát triển vũ khí siêu thanh tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8.

Vụ phóng chính thức đầu tiên được xác nhận của tên lửa Hwasong-8, trang bị đầu đạn lượn siêu thanh thế hệ đầu tiên, đã diễn ra vào tháng 9 năm 2021.

Việc sử dụng đầu đạn như trên cũng được mở rộng sang tên lửa Hwasong-16Na, với lần phóng đầu tiên bằng biến thể mới diễn ra vào ngày 2 tháng 4 năm 2024 ; các bài kiểm tra bổ sung đã được tiến hành kể từ đó (bao gồm ngày 26 tháng 6 năm 2024 và ngày 6 tháng 1 năm 2025).

Thông tin về việc Triều Tiên trang bị tên lửa tầm trung Hwasong-12Na với đầu đạn lượn siêu thanh cũng đã xuất hiện trong một vài báo cáo công khai, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có dữ liệu chính thức nào được xác nhận về vụ phóng thử nghiệm.

Trong lúc này, giới phân tích đang nhắc tới khả năng Triều Tiên sẽ cung cấp phiên bản mới của tên lửa KN-23 cho Nga để sử dụng trên chiến trường Ukraine, đây sẽ là kịch bản mà thế giới sẽ rất lưu tâm.