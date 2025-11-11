HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tên lửa Kinzhal và UAV trút đòn xuống sân bay quân sự và trung tâm trinh sát

Hải Yến |

 Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công bằng tên lửa Kinzhal và UAV vào sân bay quân sự, trung tâm trinh sát tín hiệu của Ukraine.

Tên lửa Kinzhal và UAV trút đòn xuống sân bay quân sự và trung tâm trinh sát- Ảnh 1.

Tên lửa Kinzhal và UAV trút đòn xuống sân bay quân sự và trung tâm trinh sát- Ảnh 2.

Tên lửa Kinzhal và UAV trút đòn xuống sân bay quân sự và trung tâm trinh sát- Ảnh 3.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/11/2025, hướng Kupyansk. (Ảnh: Rybar)

Tên lửa Kinzhal và UAV trút đòn xuống sân bay quân sự và trung tâm trinh sát- Ảnh 4.

Tên lửa Kinzhal và UAV trút đòn xuống sân bay quân sự và trung tâm trinh sát- Ảnh 5.

Tên lửa Kinzhal và UAV trút đòn xuống sân bay quân sự và trung tâm trinh sát- Ảnh 6.

Tên lửa Kinzhal và UAV trút đòn xuống sân bay quân sự và trung tâm trinh sát- Ảnh 7.

Tên lửa Kinzhal và UAV trút đòn xuống sân bay quân sự và trung tâm trinh sát- Ảnh 8.

Tên lửa Kinzhal và UAV trút đòn xuống sân bay quân sự và trung tâm trinh sát- Ảnh 9.

Pháo phản lực Grad tấn công trên hướng Zaporozhye.

Tags

Ukraine

Tên lửa Kinzhal

