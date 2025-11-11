Pháo phản lực Grad tấn công trên hướng Zaporozhye.
Tên lửa Kinzhal và UAV trút đòn xuống sân bay quân sự và trung tâm trinh sát
Hải Yến |
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công bằng tên lửa Kinzhal và UAV vào sân bay quân sự, trung tâm trinh sát tín hiệu của Ukraine.
Theo Giáo dục và Thời đại
Link bài gốc https://giaoducthoidai.vn/ten-lua-kinzhal-va-uav-trut-don-xuong-san-bay-quan-su-va-trung-tam-trinh-sat-post756192.html