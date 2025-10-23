HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ

Hải Yến |

 Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy hàng chục xe bọc thép, 9 trạm tác chiến điện tử, chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine trong ngày.

Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ- Ảnh 1.

Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ- Ảnh 2.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 22/10/2025. (Ảnh: Rybar)

Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ- Ảnh 3.

Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ- Ảnh 4.

Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ- Ảnh 5.

Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ- Ảnh 6.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 22/10/2025, hướng Lyman. (Ảnh: Rybar)

Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ- Ảnh 7.

Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ- Ảnh 8.

Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ- Ảnh 9.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 22/10/2025, hướng Kostyantynivka. (Ảnh: Rybar)

Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ- Ảnh 10.

Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ- Ảnh 11.

Quân đội Nga giành quyền kiểm soát khu định cư Pavlovka, vùng Zaporozhye.

