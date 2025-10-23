Quân đội Nga giành quyền kiểm soát khu định cư Pavlovka, vùng Zaporozhye.
Tên lửa Kinzhal khai hỏa, Su-27, 224 UAV và loạt khí tài bị xóa sổ
Hải Yến |
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy hàng chục xe bọc thép, 9 trạm tác chiến điện tử, chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine trong ngày.
