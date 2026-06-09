Theo Mehr News, Iran đã sử dụng tên lửa Kheibar Shekan thế hệ mới nhất để tấn công các mục tiêu tại Israel.

Tên lửa đạn đạo Iran.

Thông tấn Iran dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết, Iran đã sử dụng tên lửa Kheibar Shekan thế hệ mới nhất trong các cuộc tấn công rạng sáng 8/6 vào nhiều mục tiêu tại miền Bắc Israel.

Nguồn tin cho biết thêm: "Tốc độ của loại tên lửa đạn đạo này khi bổ nhào đạt khoảng Mach 9. Điều này khiến việc phá hủy nó bằng các hệ thống đắt tiền như THAAD và Arrow trở nên gần như bằng không".

Cũng theo nguồn tin này, các tên lửa Emad, Qadr-F và Kheiber Shekan đã được Iran kết hợp sử dụng trong cuộc tấn công mới nhất này nhằm vào Israel.

Thông tấn Iran cho biết, phiên bản đầu tiên của dòng Kheibar Shekan (Khorramshahr) xuất hiện từ năm 2017, khi Iran công bố tên lửa Khorramshahr-1 tại một cuộc duyệt binh nhân "Tuần lễ Phòng vệ Thiêng liêng". Tên lửa này dài 13m và có đường kính 1.5m.

Thế hệ thứ hai Khorramshahr-2 công bố năm 2019, được trang bị đầu đạn dẫn đường. Tiếp đó là thế hệ thứ 3, Khorramshahr-3, được công bố vào tháng 5/2023. Nhưng Iran không tiết lộ liệu phiên bản Khorramshahr tiếp theo có được phát triển hay không, cũng như các đặc tính kỹ thuật của nó.

Kheibar Shekan là tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn có tầm bắn 1.450km có bệ phóng cơ động có thể ngụy trang dưới dạng phương tiện vận tải dân sự của Iran. Tên lửa có chiều dài 11.4m.

Đây được xem là một trong những bước tiến kỹ thuật đáng chú ý nhất trong chương trình tên lửa của Iran, nổi bật với độ chính xác cao nhờ hệ thống dẫn đường vệ tinh, cùng với đầu đạn có khả năng cơ động.

Theo truyền thông Iran, tên lửa đạn đạo này được trang bị đầu đạn nổ mạnh có khối lượng khoảng 550kg.

Năm 2022, nó được công bố bởi Tướng Mohammad Bagheri - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran (đã thiệt mạng năm 2025).

Kheibar Shekan được cho là đã lần đầu được sử dụng trong các chiến dịch "Lời Hứa Đích Thực 1" và "Lời Hứa Đích Thực 2" vào tháng 4 và tháng 10/2024, khi Iran phóng khoảng 180 tên lửa vào Israel.

Tên lửa Kheibar Shekan sử dụng phương tiện tái xâm nhập cơ động (MaRV), cho phép điều chỉnh quỹ đạo trong khí quyển thay vì bay theo đường đạn đạo cố định.

Khi kết hợp với đầu đạn chùm, cấu hình này vừa làm giảm hiệu quả đánh chặn ở pha giữa, vừa tạo nhiều mục tiêu ở giai đoạn cuối, gây quá tải cho các hệ thống phòng thủ như đối phương.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), cho biết động cơ nhiên liệu rắn của Kheibar Shekan cho phép triển khai các đợt phóng với tốc độ cao, rút ngắn thời gian chuẩn bị xuống dưới 10 phút, so với mức 30-45 phút của các hệ thống tên lửa dùng nhiên liệu lỏng của Iran.

Với các phiên bản của Kheibar Shekan ra đời cho thấy Iran đang chuyển dịch từ các hệ thống tên lửa nhiên liệu lỏng cồng kềnh sang các nền tảng nhiên liệu rắn có tính cơ động cao hơn. Đây là một phần trong chiến lược nhằm bù đắp hạn chế về không quân và tăng cường năng lực răn đe.