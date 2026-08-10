Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal và Kh-32 đã bị ngừng sản xuất vì 'kém hiệu quả'

Từng được ca ngợi như vũ khí bất khả chiến bại, việc Nga ngừng sản xuất các loại tên lửa siêu thanh Kh-47M2 và Kh-32 bị xem là bất ngờ lớn.

Nga đã đình chỉ sản xuất tên lửa đạn đạo Kh-47 Kinzhal và tên lửa chống hạm Kh-32, đồng thời tập trung nguồn lực để tăng cường sản xuất những loại đạn dẫn đường hiệu quả hơn.

Thông tin này được Phó Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) - Thiếu tướng Vadim Skibitsk, xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RBC.

"Người Nga đã có thể tăng sản lượng tên lửa đạn đạo, nguyên nhân là do họ đã tạm ngừng sản xuất loại tên lửa siêu thanh Kinzhal. Ngoài ra họ cũng đình chỉ sản xuất và sử dụng Kh-32, vì vậy kinh phí và linh kiện được phân bổ cho loại tên lửa này đã được chuyển sang cho những loại khác, được coi là hiệu quả hơn", ông Skibitsk nói.

Theo tiết lộ, việc sản xuất các tên lửa siêu thanh nói trên thực chất đã bị dừng lại vào tháng 4 năm nay.

Người phát ngôn của Cục Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine còn cho biết thêm, người Nga đang nỗ lực tăng tầm bắn của tên lửa Kh-32 nhưng vẫn chưa thành công, vì vậy dự án đã được đưa trở lại để xem xét lại và việc sản xuất hàng loạt đã bị đình chỉ.

Nga không còn tin tưởng vào các tên lửa siêu thanh như Kh-47M2, Kh-22 và Kh-32.

Về lý do ngừng sản xuất tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, ông Skibitsky cho rằng đó là do quả đạn thường lệch mục tiêu tới 30m hoặc hơn, đồng thời chi phí chế tạo và vận hành quá tốn kém.

Cần nhớ rằng Liên bang Nga đang vượt kế hoạch sản xuất tên lửa hàng năm, duy trì sản lượng hàng tháng ở mức 110 - 120%, điều này nhiều khả năng là nhờ tập trung chế tạo những loại đơn giản hơn.