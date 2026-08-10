HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal và Kh-32 đã bị ngừng sản xuất vì 'kém hiệu quả'

Bạch Dương
|

Từng được ca ngợi như vũ khí bất khả chiến bại, việc Nga ngừng sản xuất các loại tên lửa siêu thanh Kh-47M2 và Kh-32 bị xem là bất ngờ lớn.

- Ảnh 1.

Nga đã đình chỉ sản xuất tên lửa đạn đạo Kh-47 Kinzhal và tên lửa chống hạm Kh-32, đồng thời tập trung nguồn lực để tăng cường sản xuất những loại đạn dẫn đường hiệu quả hơn.

Thông tin này được Phó Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) - Thiếu tướng Vadim Skibitsk, xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RBC.

"Người Nga đã có thể tăng sản lượng tên lửa đạn đạo, nguyên nhân là do họ đã tạm ngừng sản xuất loại tên lửa siêu thanh Kinzhal. Ngoài ra họ cũng đình chỉ sản xuất và sử dụng Kh-32, vì vậy kinh phí và linh kiện được phân bổ cho loại tên lửa này đã được chuyển sang cho những loại khác, được coi là hiệu quả hơn", ông Skibitsk nói.

Theo tiết lộ, việc sản xuất các tên lửa siêu thanh nói trên thực chất đã bị dừng lại vào tháng 4 năm nay.

Người phát ngôn của Cục Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine còn cho biết thêm, người Nga đang nỗ lực tăng tầm bắn của tên lửa Kh-32 nhưng vẫn chưa thành công, vì vậy dự án đã được đưa trở lại để xem xét lại và việc sản xuất hàng loạt đã bị đình chỉ.

- Ảnh 2.

Nga không còn tin tưởng vào các tên lửa siêu thanh như Kh-47M2, Kh-22 và Kh-32.

Về lý do ngừng sản xuất tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, ông Skibitsky cho rằng đó là do quả đạn thường lệch mục tiêu tới 30m hoặc hơn, đồng thời chi phí chế tạo và vận hành quá tốn kém.

Cần nhớ rằng Liên bang Nga đang vượt kế hoạch sản xuất tên lửa hàng năm, duy trì sản lượng hàng tháng ở mức 110 - 120%, điều này nhiều khả năng là nhờ tập trung chế tạo những loại đơn giản hơn.

Theo Militarnyi
Nga công bố "con mắt nhìn xa nghìn dặm" khiến thế giới kinh ngạc: Sinh ra để làm nhiệm vụ đặc biệt
Tags

tên lửa siêu thanh

Kh-47M2 Kinzhal

Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

00:58
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

01:21
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại