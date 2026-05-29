Đoạn video gây sốc được kênh CFSW Ukraine trên mạng xã hội “X” công bố ngày 27/5 cho thấy Lực lượng Không quân Ukraine đã đánh chặn thành công một tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay của Nga, trên đường nó bay tới tấn công thủ đô Kiev của Ukraine.

Mặc dù bị đánh trúng nhưng quả tên lửa Kh-101 không bị vỡ vụn giữa không trung, mà dường như hoàn toàn mất khả năng điều khiển, chao đảo một hồi rồi lao xuống một sân tennis trống ở ngoại ô Kiev.

Theo giới chuyên gia, sự việc này cho thấy đó là do Kh-101 bị tác chiến điện tử hoặc hư hại do mảnh vỡ cấu trúc chứ không phải là do trúng đạn trực tiếp, nên quả tên lửa vẫn còn rất nhiều động năng cho đến tận lúc rơi xuống đất tạo ra một vụ nổ lớn và một đám cháy lớn.

Được biết, liên tiếp trong 1 tuần qua Nga đã mở các cuộc không kích trên quy mô lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine, mỗi cuộc tấn công đều sử dụng tới hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Các loại tên lửa được sử dụng gồm cả tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon, tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa phòng không S-400, cùng với tên lửa hành trình loại Kh-101, Iskander-K, Kalibr.

Thậm chí, Nga còn sử dụng tới tên lửa hành trình tầm xa 9M729 (có tầm bắn tối đa từ 1.500 đến 2.600km) phóng từ bệ phóng 9P701 thuộc hệ thống Iskander-M1, có thể chứa đồng thời 4 quả tên lửa.

9M729 là một phiên bản hiếm của tên lửa hành trình 3M14 Kalibr, hiện trong kho vũ khí của Quân đội Nga cũng chỉ còn khoảng 50 quả tên lửa loại này.