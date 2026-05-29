HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tên lửa Kh-101 Nga lao xuống sân tennis ở Kiev

Hoàng Yến
|

Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn thành công tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 của Nga, khiến nó lao xuống một sân tennis ở thủ đô Kiev.

Tên lửa Kh - 101 Nga lao xuống sân tennis ở Kiev gây chấn động dư luận - Ảnh 1.

Đoạn video gây sốc được kênh CFSW Ukraine trên mạng xã hội “X” công bố ngày 27/5 cho thấy Lực lượng Không quân Ukraine đã đánh chặn thành công một tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay của Nga, trên đường nó bay tới tấn công thủ đô Kiev của Ukraine.

Mặc dù bị đánh trúng nhưng quả tên lửa Kh-101 không bị vỡ vụn giữa không trung, mà dường như hoàn toàn mất khả năng điều khiển, chao đảo một hồi rồi lao xuống một sân tennis trống ở ngoại ô Kiev.

Theo giới chuyên gia, sự việc này cho thấy đó là do Kh-101 bị tác chiến điện tử hoặc hư hại do mảnh vỡ cấu trúc chứ không phải là do trúng đạn trực tiếp, nên quả tên lửa vẫn còn rất nhiều động năng cho đến tận lúc rơi xuống đất tạo ra một vụ nổ lớn và một đám cháy lớn.

Được biết, liên tiếp trong 1 tuần qua Nga đã mở các cuộc không kích trên quy mô lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine, mỗi cuộc tấn công đều sử dụng tới hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Các loại tên lửa được sử dụng gồm cả tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon, tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa phòng không S-400, cùng với tên lửa hành trình loại Kh-101, Iskander-K, Kalibr.

Thậm chí, Nga còn sử dụng tới tên lửa hành trình tầm xa 9M729 (có tầm bắn tối đa từ 1.500 đến 2.600km) phóng từ bệ phóng 9P701 thuộc hệ thống Iskander-M1, có thể chứa đồng thời 4 quả tên lửa.

9M729 là một phiên bản hiếm của tên lửa hành trình 3M14 Kalibr, hiện trong kho vũ khí của Quân đội Nga cũng chỉ còn khoảng 50 quả tên lửa loại này.

Theo OSINTdefender
Chỉ cần nhìn robot Trung Quốc "rán quả trứng" này thôi là tất cả chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm
Tags

Ukraine

Nga

tên lửa Kh-101

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại