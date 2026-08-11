Tên lửa Javelin trang bị đầu dò AI sau nâng cấp

Mỹ đã trao cho nhà thầu quốc phòng Kratos hợp đồng để phát triển loại đầu dò mới cho tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin.

Tên lửa chống tăng Javelin.

Theo Defense Express, hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường FGM-148 Javelin đã chứng tỏ hiệu quả cao trong việc chống lại xe tăng và xe bọc thép của Nga vào năm 2022.

Hiện nay, hệ thống này vẫn đang được nâng cấp, và công ty quốc phòng Kratos của Mỹ hiện đã được chọn để phát triển đầu dò hồng ngoại thế hệ mới cho tên lửa.

Kratos cho biết, công ty đã nhận được hợp đồng từ Trung tâm C5ISR thuộc Bộ Tư lệnh Phát triển Năng lực Chiến đấu của Lục quân Mỹ (DEVCOM). Dự án này nhằm giải quyết vấn đề "lỗi thời" của đầu dò hiện tại trên Javelin.

Theo hợp đồng, Kratos sẽ phát triển, sản xuất và thử nghiệm một đầu dò hồng ngoại mới. Việc nâng cấp này nhằm mục đích cải thiện hiệu quả của Javelin, vì tên lửa này dự kiến sẽ vẫn là một trong những vũ khí cận chiến chủ lực của Quân đội Mỹ trong thập kỷ tới.

Chương trình FGM-148 Javelin được quản lý bởi Javelin Joint Venture (JJV), một liên doanh giữa RTX và Lockheed Martin. Lockheed Martin hiện đang cung cấp bộ phận tìm kiếm mục tiêu cho tên lửa.

Tuy nhiên, hiện Quân đội Mỹ đã chọn một công ty khác để phát triển đầu dò mới trang bị cho những tên lửa Javelin được nâng cấp.

Lý do chính xác đưa Kratos vào chương trình vẫn chưa được biết. Một khả năng là Quân đội Mỹ đang tìm kiếm một quy trình phát triển nhanh hơn hoặc tiết kiệm chi phí hơn.

Một khả năng khác là Kratos có thể mang đến những công nghệ mới hơn, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI), cho chương trình. Đây vẫn chỉ là những khả năng chứ chưa phải là lời giải thích được xác nhận.

Cũng có khả năng Kratos sẽ chỉ chịu trách nhiệm về khâu phát triển, trong khi việc sản xuất đầu dò mới cuối cùng sẽ do JJV đảm nhiệm.

Tên lửa Javelin sử dụng đầu dò hồng ngoại cho phép hoạt động theo nguyên tắc "bắn rồi quên".

Một đầu dò mới có khả năng cải thiện việc xác định và theo dõi mục tiêu sau khi phóng, bao gồm cả khả năng duy trì khóa mục tiêu khi đối mặt với tác chiến điện tử và các biện pháp đối phó khác của đối phương.

Gần đây, Lục quân Mỹ cũng đã nhận được những bệ phóng LWCLU (Lightweight Command Launch Unit) đầu tiên dành cho tên lửa Javelin.

Các bệ phóng này được đặt hàng vào năm 2022 và ngoài việc nhẹ hơn hệ thống ban đầu, chúng còn cung cấp tầm phát hiện và nhận dạng gấp đôi.

Mặc dù tên lửa chống tăng dẫn đường ngày càng được bổ sung bằng máy bay không người lái FPV trên chiến trường trong cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng tên lửa chống tăng dẫn đường vẫn được sử dụng rộng rãi và mua sắm ở các quốc gia khác.

Javelin cũng không ngoại lệ. Năng lực sản xuất của nó hiện đang được mở rộng để đáp ứng nhu cầu, và hệ thống này dự kiến sẽ tiếp tục phục vụ trong Quân đội Mỹ ít nhất cho đến năm 2050.