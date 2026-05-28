Tên lửa Iran bị đánh chặn trên không phận Kuwait, ngày 27/5/2026.

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tấn công căn cứ không quân Mỹ ở Kuwait mà họ mô tả là nguồn gốc của "hành động gây hấn".

Mặc dù Iran không nêu rõ căn cứ nào bị tấn công, nhưng Kuwait được biết đến là một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực Vịnh Ba Tư, nơi đặt một số cơ sở quân sự Mỹ, bao gồm cả Trại Arifjan.

Quân đội Kuwait chính thức xác nhận hệ thống phòng không của họ đã được sử dụng để đánh chặn "tên lửa và UAV đối phương".

“Hệ thống phòng không đã hoạt động hiệu quả. Kết quả của các vụ đánh chặn rất thành công”, thông báo của lực lượng vũ trang Kuwait nêu rõ.





Cuộc tấn công tên lửa và UAV mới nhất này của Iran là phản ứng trực tiếp đối với những đòn không kích của Mỹ giáng vào các mục tiêu gần thành phố cảng Bandar Abbas ở phía Nam vào đêm 24 rạng sáng 25/5.

Theo các nguồn tin Reuters và Associated Press, quân đội Mỹ đã bắn hạ 4 UAV tấn công của Iran đang đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động vận chuyển thương mại tại eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược.

Mỹ cũng tiến hành một cuộc không kích vào trung tâm điều khiển mặt đất UAV ở Bandar Abbas, nơi theo Lầu Năm Góc là có một UAV thứ năm đang được chuẩn bị để phóng.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) nhấn mạnh, những hành động này là "có tính toán, hoàn toàn mang tính phòng thủ và nhằm mục đích duy trì thỏa thuận ngừng bắn."

