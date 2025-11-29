Tên lửa hạt nhân phát nổ sau vụ phóng thất bại tại bãi thử Yasny ở vùng Orenburg

Theo Astra, một đám khói màu tím đã bốc lên phía trên thành phố Yasny thuộc vùng Orenburg, nơi có căn cứ thử nghiệm cùng tên. Người dân địa phương cho biết, nguyên nhân là do một vụ phóng tên lửa thất bại - nó đã phát nổ trên không.

Yasny là nơi đóng quân của một đơn vị thuộc Sư đoàn Tên lửa 13 thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (RVSP). Đây là một trong 11 điểm trên lãnh thổ Liên bang Nga có thể phóng các tên lửa tầm xa trên mặt đất, bao gồm cả những loại được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Dựa vào video được công bố, một vụ nổ đã xảy ra trên khoang tên lửa trong quá trình bay, khiến nó mất kiểm soát và rơi xuống đất. Sau đó nhiên liệu tên lửa chưa sử dụng còn lại đã phát nổ.

Đám mây màu cam lớn hình thành cho thấy đây là tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, tức là hợp chất chứa nitơ làm chất đẩy chính.

Vụ phóng tên lửa thất bại của Nga.

Được biết bãi thử này sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa R-36M2 Voevoda của Liên Xô. Từ năm 2019, chúng bắt đầu được thay thế bằng hệ thống tên lửa dẫn đường siêu thanh Avangard.

Năm 2022, một trong các trung đoàn của Sư đoàn 13 đã được tái trang bị tổ hợp Avangard. Cuối năm 2024, truyền thông Nga dẫn lời Tư lệnh RVSP - tướng Sergei Karakayev cho biết việc tái trang bị cho đơn vị đóng tại đây đã hoàn tất.

"Năm 2023, RVSP đã hoàn thành việc triển khai các trung đoàn tên lửa được trang bị hệ thống Avangard vào trực chiến, đưa các bệ phóng mặt đất vào hoạt động dưới sự kiểm soát của sở chỉ huy thống nhất Bugai", vị chỉ huy báo cáo.

Báo chí biết rằng hai loại tên lửa có khả năng hoạt động như phương tiện mang đầu đạn lượn siêu thanh Avangard: UR-100N của Liên Xô, được sản xuất cho đến năm 1985 và sử dụng làm phương tiện mang giá rẻ, sẵn có, cùng với tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat đầy triển vọng của Nga.

Đưa tên lửa ICBM UR-100N vào hầm chứa của tổ hợp tên lửa Avangard, Yasny, năm 2020.

Tuy nhiên việc sử dụng RS-28 Sarmat là không có khả năng, vì mặc dù Nga tuyên bố tên lửa này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2023, nhưng nó vẫn liên tục gặp phải nhiều thất bại khá nặng nề trong các lần phóng thử.

Ngoài ra, khối tên lửa đặc trưng của ICBM UR-100N có thể nhận ra trong đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố năm 2020 là cảnh nạp đạn cho tổ hợp Avangard.