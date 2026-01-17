Tạp chí Militarnyi đã có cuộc phỏng vấn với nhà phát triển về phiên bản mới của tên lửa Ruta. Theo giới thiệu, biến thể cải tiến mới có tên là Ruta Block 2 và thoạt nhìn, nó cho thấy những khác biệt đáng kể so với "người tiền nhiệm".

Công ty Destinus cho biết, tên lửa mới thể hiện sự tiến hóa rõ ràng và nhất quán về mặt kiến trúc của nền tảng. Một thay đổi quan trọng là việc chuyển sang phương pháp phóng bằng container, dẫn đến việc sử dụng cấu hình cánh phức tạp và bộ phận đẩy nhiên liệu rắn tích hợp.

Cách tiếp cận này giúp tăng cường đáng kể tính an toàn của tên lửa trong quá trình lưu trữ, vận chuyển và triển khai, đồng thời đơn giản hóa việc tích hợp nó với các hệ thống phóng khác nhau, bao gồm cả bệ phóng trên bộ và trên biển. Do đó, sản phẩm trở nên đa năng và dễ thích ứng hơn với nhiều tình huống ứng dụng khác nhau.

Đồng thời, ở phiên bản Ruta Block 2, trọng tâm không phải là việc triển khai các hệ thống hoàn toàn mới, mà là nâng cao đặc tính chiến đấu thông qua tối ưu hóa sâu về khí động học và cấu trúc, cho phép tăng hiệu quả mà không làm phức tạp chu trình sản xuất.

"Hiện tại, Ruta Block 2 đang trong giai đoạn thử nghiệm và kiểm định, dự kiến sẽ sẵn sàng sản xuất hàng loạt sau khi hoàn thành giai đoạn này và được chứng nhận theo yêu cầu của khách hàng", nhà sản xuất cho biết.

Về dự án Ruta Block 1, cũng như bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến ứng dụng vận hành hoặc triển khai các cấu hình riêng lẻ, công ty không tiết lộ thông tin công khai.

Tên lửa hành trình Ruta Block 2.

Phân tích về sự thay đổi giữa hai phiên bản Ruta, trước hết, sơ đồ khí động học đã khác biệt lớn, thân tên lửa trở thành hình hộp, trong khi ở phiên bản đầu tiên của Ruta Block 1 nó có hình trụ cổ điển.

Giống như biến thể tiền nhiệm, Block 2 được thiết kế theo sơ đồ cánh cao với cánh hình chữ nhật, nhưng thiết kế cánh chính có thể gập lại đã được sửa đổi. Trong khi cơ chế mở ở phiên bản Block 1 nằm bên ngoài, thì ở phiên bản mới, nó được tích hợp trực tiếp vào thân quả đạn.

Phần đuôi tên lửa chỉ có những thay đổi nhỏ và vẫn giữ nguyên cấu hình cổ điển: một sống và hai cánh ổn định. Đồng thời, ống xả động cơ hiện được đặt trong một vỏ hình thang.

Mặc dù hình dạng thân tên lửa mới phần nào giống với giải pháp giảm khả năng bị radar phát hiện, nhưng cần hiểu rằng đây không phải là tên lửa tàng hình.

Thiết kế hình hộp có một số ưu điểm thiết thực - chi phí sản xuất và mở rộng quy mô thấp hơn, vận chuyển thuận tiện hơn, đồng thời đơn giản hóa việc thay thế các bộ phận theo dạng module.

Theo công ty, tên lửa này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 420 km và mang đầu đạn nặng tới 250 kg.

Để so sánh, theo một số báo cáo, tên lửa Ruta Block 1 có thể bay được quãng đường khoảng 300 km (theo một số báo cáo khác là 500 km) và có đầu đạn nặng khoảng 100 kg.