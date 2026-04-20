Theo trang The Aviationist, hoạt động thử nghiệm tích hợp bao gồm một loạt các bài kiểm tra với sản phẩm được treo và tách rời, bao gồm xác minh khả năng tương thích, tải đúng cách và triển khai từ máy bay chiến đấu.

Thông cáo báo chí chính thức từ Căn cứ Không quân Eglin - nơi tiến hành các cuộc thử nghiệm cho biết công việc đã hoàn thành với việc mang và thả thành công một tên lửa hành trình từ tiêm kích F-16D Block 50.

Như bài báo lưu ý, tuyên bố chính thức không đề cập đến Rusty Dagger, cũng không phải nhà phát triển Zone 5, hay chính chương trình ERAM. Thay vào đó, tên gọi mới Family of Affordable Mass Munitions-Lugged (FAMM-L) được sử dụng. Đây là tên gọi mà dự án nhận được sau này.

Đồng thời ký hiệu ERAM có thể được nhìn thấy trên sản phẩm không chứa chất nổ cùng với số serial bắt đầu bằng “RD” - viết tắt của Rusty Dagger.

Các ký hiệu trên tên lửa hành trình Rusty Dagger trong quá trình thử nghiệm.

Ngoài ra, Zone 5 cũng chia sẻ bài đăng của Eglin, cho biết họ tự hào hỗ trợ việc tích hợp nhanh chóng hệ thống Rusty Dagger trên máy bay F-16. Công ty này cho biết thêm, họ đang biến "việc áp dụng rộng rãi với chi phí hợp lý" thành hiện thực, mang lại khả năng tấn công chính xác có thể mở rộng.

Các bài kiểm tra tháng 3 được tiến hành trên tiêm kích F-16D Block 50 thuộc đơn vị thử nghiệm tại căn cứ Eglin, trang bị 2 tên lửa hành trình Rusty Dagger, 2 tên lửa huấn luyện CATM-120 AMRAAM, 1 tên lửa huấn luyện CATM-9 Sidewinder và 1 thiết bị nhắm mục tiêu loại AN/AAQ-28 Litening.

Chương trình ERAM được khởi động nhằm trang bị cho máy bay Ukraine các tên lửa hành trình giá rẻ, sản xuất hàng loạt với khả năng chống nhiễu cao. Mục tiêu là đảm bảo việc sử dụng rộng rãi vũ khí hàng không giá rẻ với chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình hiện đại.

Trung tâm Quản lý Vòng đời của Không quân Mỹ lần đầu tiên yêu cầu đề xuất cho một loại tên lửa không đối đất chi phí thấp, có khả năng mở rộng quy mô vào tháng 6/2024.

Chương trình ERAM được phát triển riêng biệt và rất nhanh chóng: Từ khi hình thành ý tưởng vào tháng 7/2024 đến khi bắt đầu sản xuất nguyên mẫu là tháng 9/2025 - chỉ mất 14 tháng.

Theo các thông số kỹ thuật cần thiết cho quá trình phát triển, Không lực Hoa Kỳ đã đưa ra những yêu cầu sau: Tên lửa phải dựa trên một quả bom nặng 227kg, có tầm bay ít nhất 400km và tốc độ tối đa ít nhất Mach 0,6.

Tên lửa Rusty Dagger (trên) và RAACM (dưới).

Hai thiết kế đã được lựa chọn, đầu tiên chính là Rusty Dagger. Một thiết kế khác tham gia chương trình ERAM là tên lửa hành trình giá rẻ Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile (RAACM) của CoAspire, đã được thử nghiệm vào tháng 8/2025 từ máy bay A-4 Skyhawk.

Tháng 8/2025, chính quyền Mỹ đã phê duyệt việc bán 3.350 tên lửa hành trình ERAM giá rẻ cho Ukraine với giá 850 triệu USD. Thương vụ này chủ yếu được tài trợ bởi các nước đối tác châu Âu. Lô hàng đầu tiên gồm 840 quả ERAM dự kiến sẽ được giao cho Ukraine vào tháng 10/2026.

Các nguồn tin giấu tên của tờ Wall Street Journal cho biết vào thời điểm đó rằng điều kiện để Ukraine sử dụng tên lửa hành trình ERAM là phải có sự chấp thuận chính thức trước đó từ Lầu Năm Góc.

Các tên lửa được chế tạo theo chương trình ERAM tiếp theo đã được đưa vào yêu cầu ngân sách của Mỹ cho năm tài chính 2026 dưới tên gọi Family of Affordable Mass Munitions - FAMM. Quân đội Mỹ đã yêu cầu 656,3 triệu USD để mua 3.010 quả.