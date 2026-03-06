Tên lửa hàng độc của Israel: Phóng lên rìa không gian rồi quật thẳng xuống Iran

Vụ tập kích khu nhà của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại thủ đô Tehran hôm 28-2 được Israel tiến hành bằng loại tên lửa đặc biệt có quỹ đạo bay vọt lên rìa không gian, trước khi lao xuống mục tiêu với tốc độ sấm sét.

Đồ hoạ mô phỏng tên lửa Blue Sparrow tấn công Iran. Nguồn: NY Post

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết loại vũ khí được sử dụng nhằm vào lãnh tụ tối cao Iran là tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Blue Sparrow, có tầm bắn khoảng 2.000 km.

Sau khi được phóng từ máy bay chiến đấu, tên lửa Blue Sparrow tăng tốc nhờ tầng đẩy, bay lên tầng cao ngoài khí quyển rồi lao xuống mục tiêu theo quỹ đạo gần thẳng đứng, tạo ra sức công phá rất mạnh.

Các nguồn tin Israel khẳng định cuộc tấn công đã khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng tại khu nhà trên phố Pasteur ở trung tâm Tehran.

Nguồn tin quân sự nói với Đài BBC rằng Israel đã chuẩn bị một kế hoạch "đánh lừa" Iran trước khi tấn công bằng tên lửa Blue Sparrow.

Họ tung các hình ảnh và thông tin nhằm tạo cảm giác rằng các sĩ quan cấp cao của quân đội Israel đã rời trụ sở để về nhà dùng bữa tối Shabbat, bữa ăn truyền thống mở đầu ngày nghỉ tôn giáo của người Do Thái.

Tuy nhiên, sau đó nhiều chỉ huy quân sự Israel được cho là đã cải trang, rồi bí mật quay lại trung tâm chỉ huy để hoàn tất kế hoạch tấn công.

Trước thời điểm bị tấn công, lãnh tụ tối cao Iran được cho là thường xuyên trú trong một boong-ke sâu dưới lòng đất vào buổi tối nhằm tránh nguy cơ bị ám sát.

Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) được cho là đã theo dõi sát hoạt động an ninh quanh khu nhà trên phố Pasteur.

Các nguồn tin quân sự cho biết Mossad nắm được lịch trình của lực lượng bảo vệ cũng như vị trí triển khai của họ, thậm chí một camera bí mật gần khu vực này đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi mục tiêu.

Toàn bộ dữ liệu thu thập được sau đó được truyền về Tel Aviv, giúp các chỉ huy Israel xác định thời điểm tấn công phù hợp nhất.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 28-2 (theo giờ Iran), các máy bay chiến đấu F-15 Eagle của Israel cùng nhiều máy bay khác được triển khai.

Khoảng 2 giờ sau đó, hơn 30 tên lửa, trong đó có Blue Sparrow được phóng vào khu phức hợp nơi lãnh tụ tối cao Khamenei được cho là đang có mặt.

Lúc này, Israel và Mỹ đã phối hợp theo thời gian thực để điều chỉnh kế hoạch dựa trên phản ứng của Iran.

Máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Israel (IAF) tham gia chiến dịch Epic Fury. Ảnh: IAF

Cùng lúc đó, Israel đã làm gián đoạn khoảng 12 trạm phát sóng điện thoại di động gần khu nhà của ông Khamenei nhằm ngăn lực lượng an ninh Iran nhận cảnh báo.

Theo các nguồn tin Israel, cuộc tập kích này là kết quả của một chiến dịch tình báo kéo dài nhiều năm nhằm vào lãnh tụ tối cao Iran.

Chiến dịch được Mỹ - Israel triển khai trong bối cảnh chương trình hạt nhân của Iran ngày càng được đưa sâu xuống lòng đất khiến việc phá hủy bằng vũ khí thông thường trở nên khó khăn hơn, đồng thời năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo của Tehran cũng đang gia tăng nhanh chóng.