Tên lửa Flamingo lần đầu xuất kích phá hủy tiền đồn của FSB tại Crimea

Sau khi tin tức về vụ phá hủy tiền đồn của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại Crimea được công bố, các nguồn tin trong giới quân sự đã làm rõ rằng thiệt hại là do tên lửa hành trình Flamingo gây ra chứ không phải Neptune theo nhận định ban đầu của báo chí Nga.

Thiệt hại xảy ra vào sáng ngày 30 tháng 8 năm 2025 và một đoạn video về loạt tên lửa lớn này nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ do quân Nga kiểm soát đã được đăng trên kênh Telegram "Nikolayevsky Vanyok".

Cụ thể, đoạn phim ghi lại cảnh phóng 3 tên lửa từ bờ biển Ukraine vào lúc bình minh, những quả đạn này bay lên không trung lần lượt bằng động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn và hướng đến mục tiêu.

Loạt tên lửa hành trình Flamingo tấn công các mục tiêu của Nga.

Những hình ảnh vệ tinh có độ phân giải thấp mới nhất từ dịch vụ Hệ sinh thái không gian dữ liệu Copernicus đã xác nhận thiệt hại đối với vật thể này.

Theo đánh giá của họ, tòa nhà chính của tiền đồn đã bị phá hủy và khu vực xung quanh cũng bị hư hại do vụ nổ, nhưng vì độ phân giải hình ảnh thấp nên không thể đánh giá chính xác quy mô của sự tàn phá.

So sánh ảnh vệ tinh của tiền đồn FSB ở Crimea bị tên lửa Flamingo tấn công. Bên trái là ảnh ngày 28 tháng 8, bên phải là ảnh ngày 31 tháng 8 năm 2025.

Trước đó ấn phẩm Astra đã gây nhầm lẫn khi cho rằng vụ tấn công là do tên lửa hành trình Neptune gây ra, trận oanh tạc này đã làm hư hại sáu tàu đệm khí và khiến một quân nhân thiệt mạng.

Hiện chưa rõ những tàu nào bị trúng đạn. Tuy nhiên được biết các đơn vị biên phòng FSB ở phía Bắc Crimea sử dụng tàu đệm khí A-8 Khivus, có thể chở tối đa 8 lính đổ bộ, và loại A25PS có sức chứa 30 - 50 người.

Sự kiện này là một phần của cuộc tấn công phối hợp nhằm vào bán đảo Crimea, trong đó trực thăng Mi-8 và Mi-24 đã bị phá hủy, cùng nhiều loại khác tại sân bay Simferopol.