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Tên lửa Fatah-4 cải tiến của Pakistan vượt qua đợt thử nghiệm quan trọng

Hải Yến
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Pakistan đã thử nghiệm thành công một phiên bản mở rộng của tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Fatah-4 do nước này tự phát triển.

- Ảnh 1.

Cuộc thử nghiệm đã xác nhận các nâng cấp nhằm cải thiện độ chính xác, tầm bắn và khả năng sống sót của loại vũ khí này, quân đội Pakistan cho biết.

Theo cơ quan Quan hệ Công chúng Liên quân (ISPR) của quân đội Pakistan, Fatah-4 tăng tầm đã được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và các hệ thống dẫn đường hiện đại.

Hệ thống vũ khí này "có khả năng tấn công các mục tiêu ở tầm xa với độ chính xác và sức công phá cao", ISPR cho biết trong một tuyên bố.

Theo ISPR, cuộc thử nghiệm mới nhất cũng đã xác nhận các thông số kỹ thuật bổ sung của các hệ thống phụ khác nhau được tích hợp vào tên lửa nhằm cải thiện độ chính xác và tăng cường khả năng sống sót của nó.

Quân đội không tiết lộ tầm bắn đạt được trong cuộc thử nghiệm mới nhất hoặc cung cấp thêm thông tin chi tiết về các nâng cấp được tích hợp vào phiên bản mở rộng.

Cuộc thử nghiệm có sự chứng kiến của các sĩ quan cấp cao từ Quân đội Pakistan cũng như các nhà khoa học và kỹ sư từ cơ quan tham gia phát triển tên lửa.

Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Quân đội và Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Pakistan, cũng như các tư lệnh các quân binh chủng, đã chúc mừng các lực lượng sau cuộc thử nghiệm thành công.

Theo ISPR, họ đã đánh giá cao "năng lực kỹ thuật, sự tận tụy và cam kết" của các nhà khoa học, kỹ sư và các nhân sự khác, những người đóng góp vào chương trình.

Đợt phóng mới nhất trên diễn ra sau cuộc thử nghiệm Fatah-4 của Quân đội Pakistan ngày 30/9/2025. Khi đó loại tên lửa mới phát triển này được cho là có tầm bắn 750km.

Vào thời điểm đó, Fatah-4 được mô tả là một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất được thiết kế để bay ở độ cao thấp và bám theo địa hình, những đặc tính nhằm cải thiện khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của nó.

Năng lực tấn công chính xác của Fatah-4 cũng được thiết kế để tăng cường phạm vi vươn tới và hiệu quả của kho vũ khí tên lửa thông thường của Pakistan.

ISPR không nêu rõ phiên bản tăng tầm mới thử nghiệm có thể bay xa hơn bao nhiêu so với biến thể 750km trước đó.

Theo Gulfnews
Tags

Pakistan

tên lửa hành trình

Quân đội Pakistan

độ chính xác

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