Điều này xảy ra trong một báo động không kích được ban hành do mối đe dọa từ Lực lượng vũ trang Nga sử dụng tên lửa đạn đạo từ bãi thử Kapustin Yar. Tất cả các phương tiện truyền thông Ukraine đều đưa tin về vụ việc.

Kyiv tin rằng một phiên bản phi hạt nhân của tên lửa Oreshnik đã được sử dụng. Các chuyên gia địa phương làm việc tại hiện trường và đang cố gắng thu hồi các mảnh vỡ của loại đạn này. Được biết, một cơ sở hạ tầng trọng yếu đã bị tấn công, như báo cáo của Maksym Kozytskyi - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Lviv.

Theo ghi nhận, cơ sở nói trên đã bị tấn công, điều này được thể hiện rõ ràng từ tất cả các đoạn video ghi lại hình ảnh tên lửa lao tới với tốc độ cực nhanh "từ không gian". Đây là lần thứ hai hệ thống này được sử dụng trong Chiến dịch Quân sự đặc biệt.

Một tuyên bố do Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây của Lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra cho biết cơ sở hạ tầng ở Lviv đã bị tấn công lúc 23 giờ 47 phút giờ Kyiv.

Theo các nguồn tin quân sự, mục tiêu trên không đang di chuyển với tốc độ khoảng 13.000 km/giờ theo quỹ đạo đạn đạo. Trong tuyên bố này, phía Ukraine đã bỏ qua sự thật rằng cuộc tấn công rất có thể đã nhắm vào một mục tiêu ngầm.

Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh rằng tất cả các lực lượng và khí tài đều đang trong tình trạng báo động thường trực để đẩy lùi những cuộc không kích, tuy nhiên cuộc tấn công này không thể bị đẩy lùi vì lý do kỹ thuật. Chỉ có thể quan sát mà không thực hiện nỗ lực đánh chặn.

Tên lửa Oreshnik tấn công Lviv hôm 8 tháng 1 năm 2026.

"Một tia chớp lóe lên như tia sét là lớp vỏ plasma hình thành xung quanh khối siêu thanh của tên lửa đạn đạo tầm trung Rubezh RS-26, mà chúng ta thường gọi là Oreshnik", truyền thông Nga giải thích, bình luận về đoạn video ấn tượng liên quan đến vũ khí siêu thanh được sử dụng ở Lviv.

Theo nhận xét, việc sử dụng Oreshnik về cơ bản tương tự như một loại đạn xuyên động năng khổng lồ (tương tự như đạn của xe tăng), nhưng nhanh hơn đạn xe tăng vài lần và nặng vượt rất xa.

Khi tiếp xúc với vật liệu rắn, nó ngay lập tức nóng lên do giảm tốc và biến dạng, tạo ra một khối plasma từ vỏ, một tia kim loại tạo ra hiệu ứng đầu đạn định hình, và một phần plasma tạo ra sóng xung kích (nhưng năng lượng chính được sử dụng để xuyên thủng).

"Do đó, loại vũ khí đang đề cập chủ yếu được thiết kế để xuyên thủng những công trình ngầm và kiên cố", nhận xét từ kênh Telegram "Kỹ sư Nga".

Ví dụ một lớp vật chất dày hàng chục mét, nằm phía trên các công trình ngầm, một kho chứa khí đốt, một hầm trú ẩn hoặc một đường hầm. Việc gia cường cho mục tiêu bằng những vật liệu thông thường là hoàn toàn vô nghĩa.

Bên cạnh đó, cũng giống như việc mong chờ những hiện tượng khí quyển kỳ diệu nào đó, mong chờ hiện tượng từ một tên lửa hạt nhân là vô nghĩa", các chuyên gia kết luận. Tên lửa đã bay từ Astrakhan đến miền Tây Ukraine trong khoảng 10 phút.

Trước đó, tên lửa Oreshnik có thể đã tấn công cơ sở khí đốt ngầm Bilche - Volytsko - Uherske, có sức chứa 17 tỷ mét khối, chiếm hơn 50% tổng dung lượng của tất cả các cơ sở lưu trữ khí đốt trên lãnh thổ Ukraine.