Tên lửa đánh trúng tàu sân bay Mỹ có thể là ác mộng đối với Iran

Theo nhà bình luận Andrew Latham của Tạp chí 19FortyFive (1945), việc Iran gây thiệt hại cho tàu sân bay của Mỹ có thể dẫn đến sự gia tăng hành động quyết liệt từ Washington.

"Một tàu sân bay bị hư hỏng sẽ làm giảm số lượng các cuộc xuất kích chiến đấu trên biển. Tuy nhiên, khoảng trống này sẽ không tồn tại lâu", tạp chí 1945 nhận xét.

Bài báo lưu ý rằng nếu một tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran đánh trúng một trong các tàu sân bay của Mỹ, nhiệm vụ của nó sẽ được chuyển giao cho chiếc khác.

"Nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai sẽ tăng số lượng các chuyến bay. Chiến đấu cơ đặt trên đất liền đã tham gia chiến dịch sẽ tăng cường nhịp độ hoạt động.

Bên cạnh đó, tàu ngầm được triển khai trong khu vực sẽ hỗ trợ các vụ phóng tên lửa hành trình nhằm vào những mục tiêu hiện có. Nếu cần thiết, lực lượng máy bay ném bom bổ sung sẽ được huy động nhanh chóng để duy trì áp lực," tác giả viết.

Chuyên gia Latham khẳng định rằng Mỹ sẽ không chỉ dừng lại ở "sự trả thù mang tính biểu tượng", mà "chúng ta sẽ bàn đến việc trấn áp mạnh mẽ hơn nữa các hệ thống đã cho phép cuộc tấn công vào tàu sân bay diễn ra".

"Các trận địa tên lửa ven biển, trạm radar dẫn đường và mạng lưới chỉ huy - kiểm soát liên quan đến hoạt động tấn công sẽ nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu", nhà quan sát lưu ý.

Iran được cho là đã mua "sát thủ tàu sân bay" CM-320 từ Trung Quốc.

Ông Latham thừa nhận rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran nhằm vào tàu sân bay - biểu tượng của sức mạnh Hải quân Mỹ có thể dẫn đến việc mở rộng chiến dịch quân sự và các mục tiêu chính trị.

Hơn nữa, nhà phân tích tin rằng việc làm hư hại một hàng không mẫu hạm của Mỹ sẽ chứng minh rõ ràng sự cần thiết của một chiến dịch nhằm làm giảm tiềm lực tấn công của Iran.

"Các đối thủ sẽ tự đưa ra kết luận của riêng họ. Câu hỏi được đặt ra không phải liệu tàu sân bay có thể bị tấn công hay không. Điều đó chưa bao giờ là vấn đề gây nghi ngờ, mà phải hỏi liệu hành động như vậy có hạn chế được khả năng ra quyết định của Mỹ hay không", tác giả nói rõ.

Ông Latham thừa nhận những thiệt hại có thể xảy ra đối với tàu sân bay sẽ thêm lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về sự cần thiết của những phương tiện như vậy.

Nhưng trên hết, kịch bản tàu sân bay bị đánh chìm có thể thúc đẩy Washington đưa ra phản ứng cứng rắn nhất, đó là dùng bom hạt nhân B61-12 phá hủy hoàn toàn các kho tên lửa ngầm dưới lòng đất của Iran - đây là kịch bản mà Tehran phải cân nhắc.