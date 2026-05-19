Tên lửa đạn đạo Sarmat của Nga được gọi là một kiệt tác kỹ thuật quân sự

Sao Đỏ
Chuyên gia truyền thông Kiselev đã nhấn mạnh "mục đích gìn giữ hòa bình" của tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat do Nga chế tạo.

Tên lửa đạn đạo Sarmat của Nga: Kiệt tác công nghệ quân sự năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Dmitry Kiselev - Giám đốc điều hành của Tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya (RS) đã gọi hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat là một kiệt tác kỹ thuật quân sự và nhấn mạnh "mục đích gìn giữ hòa bình" của nó.

Ngày 12/5, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Sergei Karakayev đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ phóng thử thành công hệ thống tên lửa Sarmat.

Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng khả năng của vũ khí này cho phép nó xuyên thủng tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và trong tương lai.

Tên lửa đạn đạo Sarmat của Nga: Kiệt tác công nghệ quân sự năm 2026 - Ảnh 2.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat có tính năng kỹ chiến thuật rất ưu việt.

Hãng thông tấn Vesti dẫn lời ông Kiselev cho biết: "Các đặc điểm của tên lửa cho thấy nó không nhắm vào châu Âu; mục đích của nó là ở bên ngoài lục địa.

Mục đích của Sarmat là gìn giữ hòa bình, làm dịu bớt căng thẳng nếu cần thiết. Điều quan trọng là phải hiểu điều này - chúng tôi không đe dọa ai cả, chúng tôi chỉ đơn giản là thông báo cho họ về khả năng của mình".

Giám đốc điều hành Tập đoàn RS giải thích Sarmat là một phản ứng bất đối xứng đối với kế hoạch của Mỹ nhằm tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome. "Nó làm giảm giá trị, thậm chí vô hiệu hóa hoàn toàn, do tốc độ siêu nhanh, tầm bay siêu xa và khả năng cơ động siêu việt", ông Kiselev nói.

Vị chuyên gia truyền thông này cho biết thêm, tính năng ưu việt của Sarmat chỉ có thể đạt được nhờ một tư duy xuất sắc, vật liệu độc đáo, khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và nền tảng đạo đức vững chắc. Ông kết luận: "Kết quả là chúng ta đã có một kiệt tác kỹ thuật quân sự".

Theo RIA Novosti
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
