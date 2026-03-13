Tên lửa đạn đạo PrSM đang trở thành nỗi ám ảnh của Hải quân Iran

Theo thông tin từ trang The War Zone (TWZ), trích dẫn dữ liệu từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury, họ đang sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS kết hợp với tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) và tên lửa đạn đạo tấn công chính xác (PrSM) để phá hủy tàu chiến của Hải quân Iran.

Bài báo lưu ý, ATACMS có khả năng tấn công các mục tiêu cố định ở tầm bắn lên đến 300km, trong khi biến thể PrSM hiện tại, được biết đến như một "sát thủ" của hệ thống phòng không S-400 Triumf ở tầm bắn lên đến 500km.

Phiên bản cải tiến mới của PrSM tích hợp tính năng phá hủy mục tiêu di động trên biển, nghĩa là nó có thể sử dụng như một tên lửa chống hạm (AShM).

"Năm 2024, Lục quân Mỹ đã thông báo về việc phá hủy thành công một tàu đang di chuyển bằng một phiên bản không xác định của tên lửa PrSM trong khuôn khổ cuộc tập trận ở Thái Bình Dương", ấn phẩm TWZ cho biết.

Tên lửa đạn đạo PrSM đã chuyển từ chức năng tấn công mục tiêu mặt đất sang diệt hạm.

Bài báo cho rằng phía Mỹ nhiều khả năng đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo để phá hủy tàu mặt nước đang di chuyển trong điều kiện chiến đấu thực tế của Chiến dịch Epic Fury.

Ấn phẩm TWZ kết luận: "Việc sử dụng tên lửa đạn đạo chống lại tàu chiến của Iran báo trước các hoạt động trong tương lai của Quân đội Mỹ".

"Tên lửa PrSM thường được thảo luận như một khả năng mới đặc biệt quan trọng trong bối cảnh bất kỳ cuộc chiến tranh công nghệ cao nào trong tương lai trước Trung Quốc ở Thái Bình Dương, đơn giản vì tầm bắn xa hơn so với ATACMS", bài báo nêu rõ.

Trước đó, trang Breaking Defense đưa tin rằng phía Mỹ đang lên kế hoạch chế tạo các phiên bản tầm xa của tên lửa PrSM.

Tháng 10 năm ngoái, trang Defense News, dẫn lời Thiếu tướng Frank Lozano cho biết Lục quân Mỹ và Lockheed Martin đang tìm cách tăng sản lượng tên lửa PrSM để sớm thay thế loại ATACMS đã quá cũ và phần lớn được viện trợ cho Ukraine..