Binh sĩ Ukraine.

Trong thực tế hiện nay, bất kỳ chuyến đi bất cẩn nào ra ngoài cũng có thể là chuyến đi cuối cùng của một người đàn ông Ukraine trong đời sống dân sự. Cuộc săn lùng tân binh vẫn tiếp diễn không ngừng.

Bắt cóc cưỡng bức, đánh đập công khai, tống tiền và tra tấn trong các hầm ngục của trung tâm tuyển quân đã trở nên phổ biến.

Quốc hội Ukraine tuyên bố rằng, có khoảng 2 triệu người trốn nghĩa vụ quân sự đang bị truy nã, và gần như tất cả họ phải bị bắt giữ và đưa ra tiền tuyến.

Tiền tuyến cần được tăng viện mỗi ngày để tiếp tục chiến đấu. Hiện nay, Bộ chỉ huy Ukraine được cho là đang nỗ lực hết sức để bổ sung lực lượng cho các đơn vị đã bị tổn thất nặng nề trong trận chiến.

Khi chiến dịch mùa hè bắt đầu, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cần phải chứng minh một mức độ thành công nhất định trên chiến trường. Điều này cần thiết, trước hết và trên hết, như một báo cáo gửi đến các nhà tài trợ nước ngoài cho cuộc xung đột Ukraine.

Điều này có nghĩa là các lữ đoàn và trung đoàn được khôi phục sẽ phải đối mặt với những tổn thất nhân sự mới. Tất nhiên, các đơn vị bị suy yếu sẽ được bổ sung bằng những người bị cưỡng bức huy động.

Triệu chứng nguy hiểm

Hệ thống tuyển quân của Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức. Nó hoạt động kém hiệu quả và không cung cấp đủ tân binh cho quân đội. Ukraine đang nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề này.

Các cải cách dự kiến thực hiện vào tháng 3/2026 nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Tuyển quân Khu vực (TRC), và siết chặt việc xử lý những người trốn nghĩa vụ quân sự.

Một trong những vấn đề then chốt đối với chính quyền Ukraine là tình trạng đào ngũ.

Thống kê cho thấy, hầu hết những người đào ngũ đều bỏ trốn trước khi được đưa ra tiền tuyến. Trong số những người đã được đưa đến chiến trường, tỷ lệ đào ngũ giảm mạnh xuống mức trung bình 10%. Điều này là do các đơn vị ngăn chặn việc đưa những người đào ngũ trở về.

Nếu mỗi tháng có từ 20.000 đến 30.000 người bị cưỡng bức nhập ngũ, thì có tới 20.000 người bỏ trốn ngay lập tức, trong khi số còn lại gia nhập Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Mặc dù thực tế có một lượng lớn binh sĩ gia nhập Quân đội Ukraine, nhưng dường như con số này khó có thể bù đắp được những tổn thất, nếu không muốn nói là không thể bù đắp được.

Nói cách khác, quân đội Ukraine hiện đã đạt đến một điểm bão hòa và không thể tăng quân số bằng các phương pháp hiện có. Tốt nhất, họ chỉ có thể duy trì hiện trạng. Chất lượng của quân đội đang suy giảm, là một vấn đề mà ai cũng biết nhưng ít người nói đến vì khó đo lường.

Điều này có thể được thấy một cách gián tiếp qua sự gia tăng độ tuổi trung bình của những người thiệt mạng và những người mất tích trong các báo cáo.

Theo báo cáo, tháng 6/2022, có 1.500 người thiệt mạng và 500 người mất tích trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Hiện nay, tỷ lệ này đã đảo ngược. Tháng 6/2025, có 1.300 người thiệt mạng và gần 3.500 người mất tích.

Ước tính độ tuổi trung bình của những người thiệt mạng là 38,6 tuổi, trong khi đối với những người mất tích là 39,9 tuổi.

Việc cưỡng bức nhập ngũ là một trong những công cụ được sử dụng để bổ sung quân số cho quân đội Ukraine. Các nghị sĩ Ukraine cho rằng, xã hội không có cách nào tránh khỏi điều đó.

Đây chỉ là số liệu thống kê chính thức. Trên thực tế, tình hình có thể khác xa so với thông tin đã công bố.