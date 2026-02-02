Tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N UTTKh tiếp tục được tin dùng

Theo hãng thông tấn TASS, ông Alexander Leonov - Giám đốc điều hành kiêm Tổng thiết kế của NPO Mashinostroyeniya có trụ sở tại Reutov, đã thông báo rằng tuổi thọ phục vụ của tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N UTTKh (tên gọi theo NATO là SS-19 mod 2 Stiletto) sẽ được kéo dài thêm vài năm nữa.

"Chúng tôi đang gia tăng thời hạn phục vụ cho tên lửa chừng nào còn có thể. Chúng tôi gia hạn để bảo tồn 'chòm sao vệ tinh', và điều đó là cần thiết. Bộ Quốc phòng đã đặt ra mục tiêu này cho NPO Mashinostroyeniya trong những năm tới", người đứng đầu phòng thiết kế cho biết bên lề phiên thảo luận lần thứ 22 về Du hành vũ trụ.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N UTTKh vẫn là một nền tảng vô cùng đáng tin cậy.

Theo ông Leonov, các chuyên gia của họ đang phải bảo trì các tên lửa có tuổi thọ sử dụng hơn 40 năm, đồng thời giải thích rằng các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được tháo rời hoàn toàn và kiểm tra.

Đội ngũ kỹ sư phải đảm bảo rằng các tên lửa Stiletto - một phần của bộ ba hạt nhân Nga vẫn an toàn và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ của chúng.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N UTTKh được đưa vào phục vụ năm 1979, và việc sản xuất hàng loạt vũ khí trên được tiếp tục cho đến năm 1985.

Những tên lửa đạn đạo liên lục địa này được sử dụng để phóng tên lửa dẫn đường siêu thanh Avangard, có khả năng đạt tốc độ lên đến Mach 27 và thực hiện các thao tác cho phép nó xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương.

Bên cạnh đó, UR-100N UTTKh còn được sửa đổi để làm phương tiện phóng vệ tinh sau khi được đưa ra khỏi thành phần chiến đấu.

Theo TASS



