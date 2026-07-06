HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga trở nên nguy hiểm hơn sau khi được 'lột xác'

Hải Yến
|

Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga được trang bị hệ thống dẫn đường mới nhằm tăng độ chính xác và khả năng chống tác chiến điện tử.

- Ảnh 1.

Nga đã trang bị cho tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander-M hệ thống dẫn đường tự động mới mang tên Kometa-M12R-VT.

Thông tin được kênh Telegram Colonel GSh đăng tải.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là cụm antenna mảng kỹ thuật số đa kênh (DAA) gồm 12 phần tử được lắp ở phần mũi tên lửa.

Hệ thống này có nhiệm vụ thu tín hiệu dẫn đường vệ tinh trong giai đoạn đầu và giai đoạn giữa của hành trình bay, qua đó nâng cao độ chính xác và khả năng chống gây nhiễu điện tử.

Ở giai đoạn cuối, tên lửa sử dụng cụm đuôi Kometa-R8, được trang bị 2 mảng ăng-ten chịu nhiệt ARP-4T, mỗi mảng gồm 4 phần tử.

Phiên bản trước đó là Kometa-MR12, trong đó chữ "M" là viết tắt của "modernized" (nâng cấp), còn "R" là viết tắt của "missile" (tên lửa).

Theo bài viết, ký hiệu "VT" nhiều khả năng dùng để chỉ phiên bản chịu nhiệt hoặc hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao.

Để chế áp hệ thống này trên toàn bộ dải tần hoạt động có thể cần phải sử dụng đồng thời hơn 11 nguồn tác chiến điện tử công suất lớn.

Các module dẫn đường Kometa hiện được Nga sử dụng trên nhiều loại vũ khí, gồm UAV và bom dẫn đường.

Tháng 4/2024, Nga được cho là đã nâng cấp các bom dẫn đường bằng cách tích hợp antenna Kometa CRPA 12 kênh vào Module Lập kế hoạch và Hiệu chỉnh Hợp nhất (UMPK) nhằm tăng khả năng chống tác chiến điện tử.

Tuy nhiên, cấu hình này vẫn chưa phải mức cao nhất.

Đến tháng 3/2025, xuất hiện thông tin cho biết các UAV cảm tử kiểu Shahed của Nga đã được trang bị cụm antenna CRPA gồm 16 phần tử.

Trước đó, Nga từng sử dụng các cụm antenna CRPA 8 phần tử do Trung Quốc sản xuất, được xác định vào tháng 1/2025.

Lực lượng Phòng vệ Ukraine vẫn đang đối phó với các hệ thống này thông qua việc phát triển năng lực tác chiến điện tử, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở sản xuất các linh kiện liên quan.

Ví dụ, ngày 10/6/2026, tên lửa hành trình FP-5 Flamingo được cho là đã tấn công doanh nghiệp quốc phòng VNIIR-Progress tại thành phố Cheboksary, thuộc Cộng hòa Chuvash.

Cơ sở này sản xuất các bộ thu tín hiệu GNSS và antenna phục vụ quân đội Nga, gồm các hệ thống tương thích với các mạng dẫn đường vệ tinh GLONASS, GPS và Galileo.

Một cuộc tấn công tương tự cũng diễn ra ngày 26/11/2025.

Theo Militarnyi
Dân châu Âu than trời vì nắng nóng, kỳ lạ thay vẫn có người nói: “Tôi thấy bình thường mà, cứ nhặng xị cả lên”
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Nga

quân sự

vũ khí

Tên lửa Iskander-M

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại