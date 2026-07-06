Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga trở nên nguy hiểm hơn sau khi được 'lột xác'

Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga được trang bị hệ thống dẫn đường mới nhằm tăng độ chính xác và khả năng chống tác chiến điện tử.

Nga đã trang bị cho tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander-M hệ thống dẫn đường tự động mới mang tên Kometa-M12R-VT.

Thông tin được kênh Telegram Colonel GSh đăng tải.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là cụm antenna mảng kỹ thuật số đa kênh (DAA) gồm 12 phần tử được lắp ở phần mũi tên lửa.

Hệ thống này có nhiệm vụ thu tín hiệu dẫn đường vệ tinh trong giai đoạn đầu và giai đoạn giữa của hành trình bay, qua đó nâng cao độ chính xác và khả năng chống gây nhiễu điện tử.

Ở giai đoạn cuối, tên lửa sử dụng cụm đuôi Kometa-R8, được trang bị 2 mảng ăng-ten chịu nhiệt ARP-4T, mỗi mảng gồm 4 phần tử.

Phiên bản trước đó là Kometa-MR12, trong đó chữ "M" là viết tắt của "modernized" (nâng cấp), còn "R" là viết tắt của "missile" (tên lửa).

Theo bài viết, ký hiệu "VT" nhiều khả năng dùng để chỉ phiên bản chịu nhiệt hoặc hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao.

Để chế áp hệ thống này trên toàn bộ dải tần hoạt động có thể cần phải sử dụng đồng thời hơn 11 nguồn tác chiến điện tử công suất lớn.

Các module dẫn đường Kometa hiện được Nga sử dụng trên nhiều loại vũ khí, gồm UAV và bom dẫn đường.

Tháng 4/2024, Nga được cho là đã nâng cấp các bom dẫn đường bằng cách tích hợp antenna Kometa CRPA 12 kênh vào Module Lập kế hoạch và Hiệu chỉnh Hợp nhất (UMPK) nhằm tăng khả năng chống tác chiến điện tử.

Tuy nhiên, cấu hình này vẫn chưa phải mức cao nhất.

Đến tháng 3/2025, xuất hiện thông tin cho biết các UAV cảm tử kiểu Shahed của Nga đã được trang bị cụm antenna CRPA gồm 16 phần tử.

Trước đó, Nga từng sử dụng các cụm antenna CRPA 8 phần tử do Trung Quốc sản xuất, được xác định vào tháng 1/2025.

Lực lượng Phòng vệ Ukraine vẫn đang đối phó với các hệ thống này thông qua việc phát triển năng lực tác chiến điện tử, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở sản xuất các linh kiện liên quan.

Ví dụ, ngày 10/6/2026, tên lửa hành trình FP-5 Flamingo được cho là đã tấn công doanh nghiệp quốc phòng VNIIR-Progress tại thành phố Cheboksary, thuộc Cộng hòa Chuvash.

Cơ sở này sản xuất các bộ thu tín hiệu GNSS và antenna phục vụ quân đội Nga, gồm các hệ thống tương thích với các mạng dẫn đường vệ tinh GLONASS, GPS và Galileo.

Một cuộc tấn công tương tự cũng diễn ra ngày 26/11/2025.