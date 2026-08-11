Tên lửa chống tăng Vikhr đã được cải tiến để bắn hạ máy bay không người lái

Tập đoàn Kalashnikov của Nga đã chỉnh sửa lại tên lửa chống tăng Vikhr để chống lại máy bay không người lái trên chiến trường.

Do việc rút các phương tiện bọc thép khỏi chiến trường, tên lửa chống tăng (ATGM) Vikhr của Nga đã được thiết kế lại để chống máy bay không người lái (UAV).

Thông tin nói trên được ông Alan Lushnikov - người đứng đầu Tập đoàn Kalashnikov đồng thời là thành viên của Liên đoàn Kỹ sư Cơ khí Nga công bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS.

Vị giám đốc điều hành nhắc lại rằng tên lửa không đối đất Vikhr, ban đầu được phát triển để sử dụng từ trực thăng Ka-52, đã hoạt động rất tốt kể từ năm 2023.

"Nhưng rồi điều kiện xung đột quân sự lại thay đổi một lần nữa, giữa bối cảnh sử dụng rộng rãi máy bay không người lái, bao gồm cả những loại điều khiển bằng cáp quang, và xe bọc thép không còn xuất hiện trên chiến trường nữa, cho nên giờ đây tên lửa này đang được sử dụng để chống lại UAV", ông Lushnikov cho biết.

Theo tiết lộ, tên lửa Vikhr đã được trang bị cảm biến mục tiêu không tiếp xúc, và loại đạn này hiện đang được sử dụng trong chế độ chiến đấu.

Trước đó, ông Lushnikov từng nhận định rằng trực thăng là phương tiện thích hợp hơn để tiêu diệt máy bay không người lái so với UAV đánh chặn.

Tên lửa chống tăng Vikhr đã nhận nhiệm vụ mới nhằm phù hợp với yêu cầu chiến trường.

Vikhr là tổ hợp tên lửa hàng không chống tăng, được phát triển tại Cục thiết kế dụng cụ ở Tula. Vũ khí này có hệ thống điều khiển bám chùm tia laser được lắp đặt trên trực thăng quân sự.

Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ lõm song song, cho phép nó tiêu diệt các phương tiện bọc thép tích hợp sẵn hệ thống phòng vệ chủ động và giáp phản ứng nổ, Vikhr có khả năng vượt qua quãng đường 8km chỉ trong 25 giây.

Mặc dù vậy vũ khí trên vẫn có nhược điểm là chưa được trang bị tính năng "phóng và quên", buộc phi công phải liên tục chiếu chùm laser để dẫn tên lửa tới mục tiêu, khiến máy bay có nguy cơ bị bắn hạ cao khi phải treo tại chỗ để lái đạn.