Tên lửa chống tăng trở thành 'sát thủ' máy bay không người lái

Theo tờ Breaking Defense, các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành từ một bệ phóng JAGM Quad Launcher (JQL) cải tiến.

Mặc dù Lockheed Martin thừa nhận với mức giá trung bình khoảng 212.000 đô la một đơn vị (tính đến năm 2022), JAGM quá đắt để chống lại hiệu quả bầy đàn UAV cỡ nhỏ, nhưng loại đạn này vẫn có nhiều ưu việt khi so với các phương tiện khác đã được tàu Hải quân Hoa Kỳ lên kế hoạch hoặc trang bị - đặc biệt là Patriot "trên biển" và tên lửa phòng không SM-6.

Điều này khiến JAGM trở nên hứa hẹn trong việc chống lại máy bay không người lái hạng trung và hạng nặng, cũng như trực thăng và máy bay. Đặc biệt là khi nó thậm chí có thể được lắp đặt trên tàu thuyền.

Cuộc thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào ngày 28 tháng 8 tại thao trường Yuma của Lục quân, được thực hiện ở góc 45°. Tên lửa sau đó đã bắn trúng một xe tăng đã ngừng hoạt động.

Thử nghiệm phóng tên lửa AGM-179 JAGM.

Cuộc thử nghiệm tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11 và sẽ chứng minh khả năng chặn máy bay không người lái đang bay; Lockheed hiện đang đàm phán với các khách hàng tiềm năng.

Ngoài cuộc trình diễn nói trên, tại Căn cứ Không quân Thủy quân Lục chiến New River còn có màn bắn hạ thành công một chiếc UAV khác bằng JAGM phóng từ trực thăng AH-64 Apache, đây là bước tiến quan trọng đối với một loại tên lửa ban đầu được thiết kế chủ yếu để tiêu diệt xe tăng.

Dựa trên kết quả của các bài kiểm tra, Lockheed Martin có kế hoạch thực hiện một số bản cập nhật phần mềm để cải thiện hiệu quả của JAGM trong việc chống lại các nền tảng không người lái.

Đồng thời công ty nhấn mạnh rằng tên lửa này vẫn giữ nguyên toàn bộ khả năng của mình, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các mục tiêu di động trên mặt đất và tàu chiến.

Bên cạnh đó, gần đây có thông tin cho biết tập đoàn quốc phòng khổng lồ của Đức Rheinmetall và công ty Mỹ Lockheed Martin đã giới thiệu tổ hợp chống tăng Fuchs JAGM mới.

Tổ hợp mới này được xây dựng dựa trên xe bọc thép chở quân Fuchs Evolution hiện đại, có bệ phóng thẳng đứng tích hợp với 24 tên lửa JAGM.

Ngoài mục đích chính là phá hủy xe bọc thép, nhà sản xuất còn định vị xe để tấn công các mục tiêu trên không nhờ đầu tự dẫn kết hợp không cần phải chiếu xạ mục tiêu liên tục.